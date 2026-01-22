Hudson Williams en Connor Storrie uit 'Heated Rivalry' fakkeldragers Olympische Winterspelen
HBO Max heeft vandaag bekendgemaakt dat Hudson Williams en Connor Storrie, de sterren van de Crave Original-serie 'Heated Rivalry', zijn geselecteerd als officiële fakkeldragers voor de Olympische Spelen Milaan Cortina 2026.
De Olympische Winterspelen zijn te zien vanaf vrijdag 6 februari t/m 22 februari op Eurosport en HBO Max (beschikbaar voor alle abonnees). 'Heated Rivalry' is vanaf vrijdag 23 januari te streamen, met wekelijks een nieuwe aflevering.
Shane Hollander (Hudson Williams) en Ilya Rozanov (Connor Storrie) behoren tot de grootste sterren van de Major League Hockey. Gedreven door ambitie en rivaliteit raken ze verwikkeld in een magnetische aantrekkingskracht die geen van beiden volledig begrijpt. Wat begint als een geheime affaire tussen twee rookies, groeit in acht jaar uit tot een intens verhaal over liefde, ontkenning en zelfontdekking. Terwijl ze op het ijs jagen op succes en roem, worden ze daarbuiten geconfronteerd met gevoelens die ze niet langer kunnen wegstoppen. Verscheurd tussen de sport die hun identiteit bepaalt en de liefde die alles op het spel zet, moeten Shane en Ilya kiezen of er in hun meedogenloos competitieve wereld ruimte is voor iets zo kwetsbaar, en zo krachtig, als echte liefde.
Cast: Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud, Robbie G.K., Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Dylan Walsh en Christina Chang.
https://www.hbomax.com/
Meer artikels over HBO Max
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- KRO-NCRV wint NPO Innovatie Award 2025 met 'App me als je thuis bent'
- 2025 was een succesvol jaar voor RTL Belgium
- Uitreiking 98ste Oscars live op FilmBox
- Hudson Williams en Connor Storrie uit 'Heated Rivalry' fakkeldragers Olympische Winterspelen
- Witloof met kaas en hesp in de oven' is de ultieme 'Lievelingskost' van de Vlaming
- In 'Meldpunt Actueel': meer 80-plussers, minder vraag naar verpleegzorg
- 'Kirsten van Teijn: CLUB QUEERSTEN' vrijdag op NPO 3
- 'Ik Vertrek XL' neemt poolshoogte in Frankrijk en Oostenrijk
- Limburgse ex-drugsbaron klapt uit de biecht over drugslozing
- Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen op één Buik'
- Coen & Sander gestart met marathonuitzending 'Nederlandstalige Top 100' op JOE
- DI-RECT, Sef, Claude en jet van der steen treden op bij 3FM Awards
- Dit is de Top 5 van de RadioRing 2025
- Stem nu op de Q-top 500 van de 90s
- NPO 3FM lanceert twee veelbelovende 3FM Talents tijdens Eurosonic Noorderslag
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
Kijktip van de dag
Kevin heeft een verrassing voor Aurore, terwijl Anne-Marie en Dirk samen de Oostenrijkse bergen intrekken. In Zermatt wil skilerares Saar een gesprek met Robbe. Ondertussen is Nicolas tijdens een romantische date eerlijk tegen Frauke.
'Winter Vol Liefde', om 20.40 uur op VTM.