Hudson Williams en Connor Storrie uit 'Heated Rivalry' fakkeldragers Olympische Winterspelen

donderdag 22 januari 2026
Foto: © HBO Max 2026

HBO Max heeft vandaag bekendgemaakt dat Hudson Williams en Connor Storrie, de sterren van de Crave Original-serie 'Heated Rivalry', zijn geselecteerd als officiële fakkeldragers voor de Olympische Spelen Milaan Cortina 2026.

De Olympische Winterspelen zijn te zien vanaf vrijdag 6 februari t/m 22 februari op Eurosport en HBO Max (beschikbaar voor alle abonnees). 'Heated Rivalry' is vanaf vrijdag 23 januari te streamen, met wekelijks een nieuwe aflevering.


Shane Hollander (Hudson Williams) en Ilya Rozanov (Connor Storrie) behoren tot de grootste sterren van de Major League Hockey. Gedreven door ambitie en rivaliteit raken ze verwikkeld in een magnetische aantrekkingskracht die geen van beiden volledig begrijpt. Wat begint als een geheime affaire tussen twee rookies, groeit in acht jaar uit tot een intens verhaal over liefde, ontkenning en zelfontdekking. Terwijl ze op het ijs jagen op succes en roem, worden ze daarbuiten geconfronteerd met gevoelens die ze niet langer kunnen wegstoppen. Verscheurd tussen de sport die hun identiteit bepaalt en de liefde die alles op het spel zet, moeten Shane en Ilya kiezen of er in hun meedogenloos competitieve wereld ruimte is voor iets zo kwetsbaar, en zo krachtig, als echte liefde.


Cast: Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud, Robbie G.K., Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Dylan Walsh en Christina Chang.


Persbericht HBO Max
https://www.hbomax.com/
