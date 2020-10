History Month op National Geographic

De geschiedenis bepaalt wie we zijn. Van het Romeinse rijk tot de Azteken, en van de oude Grieken tot de Egyptenaren: in de maand oktober duikt National Geographic door de geschiedenis van eeuwenoude beschavingen, volkeren en culturen: het is History Month!

We ontdekken nieuwe feiten en ontrafelen legendarische mysteries. Enthousiaste experts, uniek beeldmateriaal en moderne CGI-technieken zorgen voor een vernieuwende kijk op onze rijke historie.

Tijdens deze History Month gaat een gloednieuw seizoen van 'Drain the Oceans' van start. In 'Drain The Markermeer', een Nederlandse online spin-off van de populaire serie 'Drain the Oceans', gaat historicus Bart Gielen speciaal voor National Geographic op pad. Hij doet verslag van de actuele berginsgwerkzaamheden van het Short Stirling vliegtuig uit WOII in het Markermeer. Een bijzonder Nederlands project in het kader van 75 jaar herdenking waarbij onlangs stoffelijke resten van de bemanningsleden geborgen zijn.

Reis mee door de wereldgeschiedenis via onze artikelen, Facebook en Instagram en ontdek de speciale programmering die de hele maand lang doorloopt op National Geographic!

'Drain the Oceans'

Elke maandag t/m vrijdag om 20.00 uur

'Drain the Oceans' duikt met het nieuwe derde seizoen met twee voeten in het diepe. Deze epische, originele serie neemt je mee op een uniek onderwateravontuur. Een aardrijkskunde- en geschiedenisles in een ongezien modern jasje. Dankzij ambitieuze ontdekkingsreizen, vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek en innovatieve technologie ontrafelen we beetje bij beetje de meest verbazingwekkende onderwatermysteries – zoals nog nooit eerder vertoond.

'Greatest Treasures of the Ancient World'

Elke maandag om 21.00 uur

Tijdens haar ongelooflijke reis van de Nijldelta naar de oevers van het Nassermeer, onthult professor Bettany Hughes de meest adembenemende verwezenlijkingen van de oude Egyptenaren – een van de grootste beschavingen ooit. Tijdens haar tocht stelt ze haar Top 10 van Egyptische Schatten voor. In deze eerste aflevering ontmoet Bettany een team van Egyptologen die een 3.000 jaar oud moordmysterie oplossen en brengt ze een bezoek aan de tempelmuren die het verhaal van Cleopatra vertellen, de laatste vrouwelijke farao van Egypte.

'Buried Secrets of the Bible with Albert Lin'

Elke maandag om 22.00 uur

Mozes die de Rode Zee splijt is een van de bekendste verhalen in de Bijbel, maar is het ook echt gebeurd? Wetenschapper Albert Lin gaat op zoek naar aanwijzingen over de meest verbazingwekkende plekken uit het oude Egypte. Lin gebruikt de nieuwste satelliettechnologie om te achterhalen wat er echt gebeurd kan zijn. Onderweg ontmoet hij enkele van de meest vooraanstaande archeologen en bijbelgeleerden ter wereld.

'Lost Cities with Albert Lin'

Elke donderdag om 21.00 uur

'Lost Cities' gebruikt hightech archeologie, adembenemende beelden en echte expedities voor fantastische ontdekkingen. Gastheer Albert Lin combineert avontuur, wetenschap en archeologie. Het ambitieuze programma maakt 3D-scans van de meest bijzondere sites uit de oudheid. Dit levert krachtige, emotionele verhalen op met hightech beeldmateriaal. Ontdek samen met ons eeuwenoude mysteries die tot leven worden gebracht.

'Lost Treasures of Egypt'

Elke donderdag om 22.00 uur

Deze meeslepende serie vol avontuur en ontdekkingen volgt internationale teams van Egyptologen op de indrukwekkendste begraafplaats van de oude archeologie − de Egyptische Vallei der Koningen. Geniet van een volledig seizoen vol opgravingen en ontdek ongekende beelden van de teams in de frontlinie van de archeologie. Volg de moderne ontdekkingsreizigers terwijl ze in de brandende hitte en op onherbergzaam terrein hopen op de ontdekking van hun leven. Kan de combinatie van innovatieve technologie en eeuwenoude intuïtie de geheimen van deze oude sites onthullen en de geschiedenis herschrijven?

Overzicht History Month:

Maandag 5 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans 3'

21.00 uur: 'Greatest Treasures of the Ancient World'

22.00 uur: 'Buried Secrets of the Bible with Albert Lin'

Donderdag 8 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans 3'

21.00 uur: 'Lost Cities with Albert Li'n

22.00 uur: 'Lost Treasures of Egypt'

Maandag 12 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans 3'

21.00 uur: 'Greatest Treasures of the Ancient World'

22.00 uur: 'Buried Secrets of the Bible with Albert Lin'

Donderdag 15 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans 3'

21.00 uur: 'Lost Cities with Albert Lin'

22.00 uur: 'Lost Treasures of Egypt'

Maandag 19 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans: Deep Dive 2'

21.00 uur: 'Greatest Treasures of the Ancient World'

22.00 uur: 'Nasca Lines: Ancient Secrets'

Donderdag 22 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans: Deep Dive 2'

21.00 uur: 'Lost Cities with Albert Lin'

22.00 uur: 'Lost Treasures of Egypt'

Maandag 26 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans 3'

21.00 uur: 'Greatest Treasures of the Ancient World'

22.00 uur: 'Buried Secrets of Cordoba'

Donderdag 29 okt

20.00 uur: 'Drain the Oceans 3'

21.00 uur: 'Lost Cities with Albert Lin'

22.00 uur: 'Lost Treasures of Egypt'