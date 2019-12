Hello Again, 'YOU': tweede seizoen vanaf tweede kerstdag op Netflix

Foto: © coopr/Netflix 2019

De laatste keer dat we Joe (Penn Badgley) zagen was zijn hart op heel tragische wijze gebroken en werd hij ingehaald door zijn verleden toen zijn vermiste ex-vriendin Candace (Ambyr Childers) weer opdook.

In het tweede seizoen slaat Joe op de vlucht voor haar als blijkt dat zij hem een lesje wilt leren. Hij ruilt New York City in voor zijn eigen persoonlijke hel: Los Angeles. Net wanneer hij zijn vorige intense relatie - die eindigde in moord - heeft verwerkt, ontmoet hij een geweldige, nieuwe vrouw genaamd Love (Victoria Pedretti). Herhaalt de geschiedenis zich? Of is het deze keer echte, ware liefde? Joe is gek genoeg en neemt het risico om er opnieuw voor te gaan...

De cast van 'YOU' bestaat uit Penn Badgley als Joe Goldberg, Victoria Pedretti als Love Quinn, Ambyr Childers als Candace Stone, James Scully als Forty Quinn, Carmela Zumbado als Delilah Alves, Jenna Ortega als Ellie Alves en Chris D’Elia als Henderson.

'YOU' wordt geregisseerd door Sera Gamble & Greg Berlanti en is gebaseerd op het boek van Caroline Kepnes. 'YOU' wordt geproduceerd door Berlanti Productions en Alloy Entertainment in samenwerking met Warner Horizon Scripted Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Silver Tree, Gina Girolamo en Michael Foley zijn de executive producers.

'YOU' seizoen 2 is vanaf 26 december wereldwijd beschikbaar op Netflix.