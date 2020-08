Heath Braxton keert terug naar 'Home and Away'!

Heath Braxton zal later dit jaar verrassend terugkeren naar 'Home and Away', omdat nieuwe spoilers suggereren dat hij verstrikt raakt in het drama met de Parata-familie. Die familie is binnenkort bij ons te zien, op de terugkeer van Heath is het dus in Vlaanderen ook nog even wachten.

De cast en crew van 'Home and Away' filmden deze week buitenscènes mét Heath Braxton (Dan Ewing) in een vechtscène. Heath Braxton was voor het laatst in Summer Bay in 2017, maar vertrok samen met zijn met vrouw Bianca daarna opnieuw naar de stad waar zij intussen al een gezinsleven hadden opgebouwd.

Dan speelde Heath Braxton, een van de 4 broers - Brax, Heath, Casey en Kyle - wiens River Boy-verhaallijnen 'Home and Away' bijna 6 jaar lang domineerden van 2011 tot 2016.

De River Boys zijn een beruchte bende uit het nabijgelegen Mangrove River, wiens 'Blood and Sand'-tatoeages kenmerkend zijn. Heath werd voor het laatst gezien in Summer Bay in 2017, nadat hij vrouw Bianca had gevolgd naar de baai. Ze had haar toevlucht gezocht bij Irene nadat ze had ontdekt dat Heath Gunno had vermoord, een crimineel die eerder Casey had gekidnapt en had geprobeerd Brax te vermoorden.

Het bleek dat Bianca hem echtscheidingspapieren had bezorgd en hem had verlaten, maar hij weigerde ze te ondertekenen. Heath kwam in een negatieve spiraal terecht. Uiteindelijk kwam alles toch weer goed en het gezin vertrok weer samen naar hun huis in de stad.

Nu, 3 jaar later, is Dan Ewing dus weer gespot op de set van 'Home and Away'! Hij filmde op locatie samen met nieuwkomer Rob Kipa-Williams (Ari Parata) en collega River Boy Patrick O'Connor (Dean Thompson) voor scènes die later dit jaar werden uitgezonden in Australië. Die zijn dan ten vroegste eind volgend jaar in Vlaanderen te zien.

