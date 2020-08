HBO-dramaserie in de maak over zoektocht naar coronavaccin

De Amerikaanse zender HBO heeft een nieuwe serie in de maak. De dramaserie focust zich op de zoektocht naar een vaccin voor het coronavirus. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Over de HBO-serie is nog niet veel bekend. Wel is het al duidelijk dat de serie gebaseerd wordt op het boek 'The First Shot' van Brendan Borrell. Dat boek is nog niet verschenen. 'The First Shot' gaat over bedrijven die bij de ontwikkeling van het vaccin betrokken zijn, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitdagingen die dit met zich meebrengt op zowel wetenschappelijk als politiek vlak.

De serie wordt geregisseerd door Adam McKay, zijn film 'The Big Short' werd gekroond met een Oscar. 'Vice' werd ook geschreven en geregisseerd door McKay. Deze biografische film vertelt het leven van Dick Cheney en ontving eveneens meerdere Oscarnominaties.

Bron: Het Laatste Nieuws