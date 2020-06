Gordon Ramsay brengt 'Hell's Kitchen' terug na 16 jaar

Foto: Vitaya - © MEDIALAAN 2015

Gordon Ramsay heeft aangekondigd het populaire kookprogramma 'Hell's Kitchen' terug te gaan presenteren. In het programma was te zien hoe twee teams van chef-koks het tegen elkaar opnemen in de keuken. De uiteindelijke winnaar werd hoofdchef in een restaurant.

In 2011 beslisten de programmamakers te stoppen met de opnames. De Britse topkok Gordon Ramsay is al sinds 2004 geen presentator meer van de show.

De Britse commerciële zender ITV deed Gordon Ramsay het voorstel om 'Hell's Kitchen' weer te gaan maken. Aangezien Ramsay nog steeds het meest geassocieerd wordt met de show, was de keuze van presentator bij de zender snel gemaakt: 'We wilden niet dat iemand anders het gezicht van deze revival zou worden. Het móést Gordon zijn. Hoewel hij zijn kandidaten ongetwijfeld het leven zuur zal maken, verwachten we toch dat ze zullen staan aanschuiven om mee te doen.'

Bron: Het Laatste Nieuws