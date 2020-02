Geen Eurovisiesongfestival dit jaar?

Volgens de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus kan het coronavirus eventueel het Eurovisiesongfestival in gedrang brengen. 'Als de verspreiding tegen dan nog niet onder controle is, is het onverstandig om zo'n groot evenement te organiseren', zegt hij in het AD en Het Laatste Nieuws.

'Alles is natuurlijk afhankelijk van hoe het virus zich verder verspreidt, maar we moeten er rekening mee houden dat er dit jaar misschien geen songfestival is', gaat hij verder. 'Het festival trekt bezoekers van over de hele wereld aan en de impact daarvan is moeilijk te voorspellen, zeker omdat het virus nu op verschillende plaatsen opduikt.' Osterhaus houdt er dan ook rekening mee dat het virus zich ook in België en Nederland zal verspreiden, maar volgens hem bestaat er ook een kans dat het virus tegen dan de kop wordt ingedrukt. Virussen zijn namelijk dikwijls afhankelijk van het weer en het is mogelijk dat het coronavirus sterker is in de winter.



De organisatie van het songfestival communiceert op dit moment nauwgezet met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, nvdr.) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst, nvdr.). Ook de gemeente Rotterdam, waar het songfestival dit jaar normaal gezien plaatsvindt, houdt rekening met de verschillende risico's en bedreigingen. 'We volgen de ontwikkelingen op de voet en op basis daarvan nemen we maatregelen', laat Ingrid Adriaanse van de gemeente Rotterdam weten. 'Momenteel is het echter nog te vroeg om uitspraken of voorspellingen te doen', besluit ze.



Bron: AD, Het Laatste Nieuws