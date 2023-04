Gaite Jansen speelt hoofdrol in nieuwe FOX serie 'Leopard Skin'

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2023

De Nederlandse actrice Gaite Jansen ('Peaky Blinders', 'Hollands Hoop') speelt een hoofdrol in de nieuwe FOX thriller 'Leopard Skin'.

Deze Amerikaanse serie gaat over een mislukte diamantoverval, opgezet door een corrupte rechter (gespeeld door Jeffrey Dean Morgan, bekend van The Walking Dead en Grey's Anatomy). Gaite Jansen speelt Batty, één van de gegijzelde slachtoffers in deze spannende, maar bizarre serie.

Een criminele bende (Nora Arnezeder, Gentry White, Margot Bingham) is op de vlucht voor een mislukte diamantoverval, opgezet door de corrupte rechter Lasalle (Jeffrey Dean Morgan). Wanneer ze op zoek zijn naar onderdak, komen ze terecht in het afgelegen paradijs Playa Perdida in Mexico, op het landgoed van twee intrigerende vrouwen, Alba en Batty (Carla Gugino, Gaite Jansen).

Er ontstaan donkere en humoristische complicaties wanneer ze gezelschap krijgen tijdens het diner van documentairemaker Max (Philip Winchester), zijn vriendin Maru (Amelia Eve) en de voormalige huishoudster van het landgoed, Inocencia (Ana de la Reguera). Wanneer ze ten slotte allemaal gegijzeld worden, komen moorddadige geheimen, verraad en schokkende verlangens naar boven terwijl iedereen zijn lot afwacht.

'Leopard Skin' wordt vanaf maandag 24 april om 20.35 uur met een dubbele aflevering wekelijks uitgezonden op FOX.