'Friends'-reünie bevestigd voor maart 2021

'Friends'-reŁnie bevestigd voor maart 2021

'De reŁnie van 'Friends' wordt verplaatst naar begin maart', postte Matthew Perry afgelopen donderdag op zijn Twitteraccount. Perry speelde de rol van Chandler in de Amerikaanse sitcom.

David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Perry zullen volgend jaar dus opnieuw samen te zien zijn. Perry is alvast enthousiast: 'Het ziet ernaar uit dat er een druk jaar zit aan te komen. En daar houd ik van!', stond te lezen op zijn Twitter.

De reünie van de cast stond origineel gepland in mei dit jaar, tegelijk met de lancering van streamingdienst HBO Max. Deze streamingdienst heeft de rechten om 'Friends' online aan te bieden. Door de coronapandemie was mei niet haalbaar en ondertussen is de reünie al voor de tweede keer uitgesteld.

Bron: Het Laatste Nieuws