'Extreme Factories' op Discovery

Niet minder dan 1200 auto's rollen er dagelijks uit de Ford-fabriek in Michigan. Gebouwd van helemaal niks tot een rijklaar model, door mensen, robots en computergestuurde machines die op nauwkeurige wijze met elkaar samenwerken.

Hoe dat hele proces zo snel in zijn werk gaat, is te zien in 'Extreme Factories' waarbij ook andere opvallende fabrieken van binnen worden bekeken. Zoals die van racefietsfabrikant Trek die zijn fietsframes nog helemaal met de hand maakt.

Te zien is hoe er van rollen glasvezel supersterke en vederlichte frames worden gerold en hoe hun sterkte vervolgens onderworpen wordt aan extreme tests. Mooi is ook de productie van de luxe boten van het bedrijf Chris*Craft dat al sinds 1874 boten bouwt op een hele duurzame manier.

Zo gebruiken ze al vijftig jaar dezelfde mal voor het maken van boten, die dan ook al decennialang dezelfde klassieke vorm hebben. Wel is het binnenwerk en de technologie met de jaren moderner en geavanceerder geworden.

'Extreme Factories', vanaf zondag 17 mei om 22.30 uur op Discovery.