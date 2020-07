E! lanceert dit jaar gloednieuwe shows

E!, de wereldwijde multi-platform bestemming voor alles wat met popcultuur te maken heeft, vult de programmering aan met drie nieuwe shows, waaronder 'Celebrity Call Center' geproduceerd door Nick Cannon en '10 Things You Don't Know', die deze zomer in première gaan.

Daarnaast kondigt de tv-zender twee nieuwe series aan, waaronder 'Glamsquad Showdown' met Nene Leakes en Brad Goreski en 'The Seven Year Stitch', gepresenteerd door Terry en Heather Dubrow.

'Celebrity Game Face'

De special gaat op 7 augustus 2020 in première.

Geproduceerd door Critical Content en HartBeat Productions met Kevin Hart, Jenny Daly, Tom Forman, Jon Beyer, Bryan Smiley, Mike Stein en Michael Canter als uitvoerend producenten.

In de special zijn Kevin Hart en zijn vrouw Eniko te zien samen met de koppels Terry en Rebecca King Crews, Sarah Hyland en haar verloofde Wells Adams, en Joel en Sarah McHale. De familie Hart leidt de teams tijdens een hilarische game-avond vol leuke, frisse en zeer onverwachte momenten, terwijl de beroemdheden een reeks belachelijke fysieke uitdagingen aangaan die kijkers thuis ook kunnen spelen. De koppels dansen zoals ze vroeger als tiener deden in een tik 'talk'-uitdaging, voeren elkaar een rommelige maaltijd met een twist, proberen te interpreteren wat hun partners met hun mond vol zeggen en rennen door hun huizen om onverwachte items te zoeken om raadsels op te lossen. Aan het einde van de avond krijgen de koppels geld voor een goed doel naar keuze, maar slechts 1 team wint de felbegeerde 'Hart of a Champion'–trofee: een gouden beeld van baby Kevin Hart.

'Celebrity Call Center'

De show gaat op 14 augustus 2020 in première.

Geproduceerd door Main Event Media, All3Media America en Ncredible Entertainment met Nick Cannon, Michael Goldman, Jimmy Fox, Amanda McPhillips, Steven D. Wright en Carolyn Gilbey als uitvoerend producenten.

Dit callcenter biedt gewone mensen een buitengewone kans om advies te krijgen van hun favoriete beroemdheden over leuke, luchtige en herkenbare onderwerpen zoals familie, vrienden, relaties, werk en meer. Gebaseerd op de baanbrekende Britse serie met dezelfde naam, geven de een-op-een gesprekken een exclusief kijkje in het leven van de beroemdheden als ze hun persoonlijke ervaringen en grappige anekdotes vertellen om bellers te helpen. Het originele format voor de serie is gemaakt door Kerfuffle TV en wordt internationaal gedistribueerd door All3Media International.

Beroemdheden: Brie en Nikki Bella, Kandi Burruss en Todd Tucker, Nick Cannon, Todd Chrisley, Mikey Day, Terry en Heather Dubrow, Vivica A Fox, Nene Leakes, Loni Loves, Dorinda Medley, Alyssa Milano, Kelly Osbourne, Shangela en meer.

'10 Things You Don’t Know'

De show gaat op 11 september 2020 in première.

Geproduceerd door Jupiter Entertainment met Patrick Reardon, Harrison Land en PJ Morrison als uitvoerend producenten.

Elke komische, op zichzelf staande aflevering van een halfuur belicht een beroemdheid en vertelt de 10 meest unieke, ongelooflijke en verrassende feiten die je niet weet over de beroemdheid in kwestie. De serie onthult alle hysterische, schandalige, alleen-in-Hollywood primeurs die bewijzen dat sterren echt net als wij zijn; van Brad Pitt, Jennifer Lopez en Tiffany Haddish tot Will Smith, Lady Gaga, Keanu Reeves en meer..

'Dr.90210'

De show gaat later dit jaar in première.

Geproduceerd door Entertainment One (eOne) met Tara Long, Mark Herwick, en Ben Megargel als uitvoerend producenten.

Plastische chirurgie is lange tijd een door mannen gedomineerd werkveld geweest, met slechts 15% vrouwelijke chirurgen.In Beverly Hills is er een nieuwe groep vrouwen die de eeuwenoude schoonheidsnormen opnieuw definieert. Dr. Cat Begovic, Dr. Kelly Killeen, Dr. Michelle Lee en Dr. Suzanne Quardt zijn 1 van de beste vrouwelijke chirurgen in het land en breken barrières in ’s werelds meest beroemde postcode. Van overmatige huidverwijdering, derde borstextractie en een dubbele borstamputatie, tot cysten in het gezicht en vaginale verjongingen na de bevalling; deze vier artsen gebruiken hun opmerkelijke inzicht, vaardigheid en bijzondere benadering om patiënten te begeleiden van consult tot operatie en herstel, wat bewijst dat de aanraking van een vrouw dieper gaat dan de huid.

Series in ontwikkeling

'Glamsquad Showdown'

Geproduceerd door Shed Media met Lisa Shannon en Dan Peirson als uitvoerend producenten.

'Glamsquad Showdown' is een komische serie over schoonheidswedstrijden die de beste 'Glam squads' van beroemdheden in de branche viert. In de show, gepresenteerd door Nene Leakes en Brad Goreski, concurreren wekelijks twee beroemde vrienden 'eliteteams' van haarstylisten, visagisten en garderobeadviseurs en tonen ze hun geweldige vaardigheden voor een energiek en interactief live publiek. De twee glamsquads halen een kandidaat voor een make-over uit het publiek en nemen het tegen elkaar op in twee ongekende make-over uitdagingen in de hoop het prijzengeld voor een goed doel te winnen.

'The Seven Year Stitch'

Geproduceerd door Trooper Entertainment met Dave Caplan en Heather en Terry Dubrow als uitvoerend producenten.

Gepresenteerd door Dr. Terry Dubrow,zijn vrouw Heather Dubrow en hun team, volgt 'The Seven Year Stitch' toegewijde stellen die hun zevende jubileum naderen en die zeven weken de tijd krijgen om hun relatie een echte en metaforische facelift te geven. In een tijd waar de gemiddelde duur van huwelijken rond de zeven jaar schommelt, krijgen partners de kans op een volledige make-over door middel van plastische chirurgie. Door een nieuwe look, therapie om emotionele problemen aan te pakken en te werken met beroemde fitnessinstructeurs om weer in vorm te komen, proberen de koppels de vonk in hun huwelijk nieuw leven in te blazen. Deze show combineert ongelooflijke transformaties met de rauwe emotie en het hart van echte relaties, waardoor alledaagse stellen toegang krijgen tot de exclusieve technieken die beroemdheden gebruiken om er op hun best uit te zien en zich goed te voelen. Met al deze tools tot hun beschikking bestrijden de koppels de seven year stitch en proberen ze hun relaties te redden.