E! Entertainment Television: highlights mei 2021

E! duikt in mei in de realityseries met 'For Real: The Story of Reality TV'. We kijken terug naar de televisiemomenten in realityseries die hebben bijgedragen aan het opnieuw vormgeven van de wereld waarin we leven, en delen de echte verhalen van degenen die de hoofdrol speelden.

Van 'Keeping Up with the Kardashians', 'The Bachelor' en 'The Real World' tot 'The Real Housewives', 'Survivor' en meer; het is een genre dat in de loop der jaren enorm evolueerde en zijn stempel drukte op samenlevingen wereldwijd. In elke aflevering onderzoekt presentator Andy Cohen een cruciaal thema of moment tijdens een realityserie, waarbij hij het gesprek aangaat met enkele van de grootste, meest memorabele namen uit het gerne. En dat zonder script én met commentaar van pioniers uit de industrie, producers en journalisten.

FOR REAL: THE STORY OF REALITY TV

Gaat op vrijdag 14 mei om 21.00 uur in première

E! TRUE HOLLYWOOD STORY

Seizoen 2 gaat op vrijdag 14 mei om 22.00 uur in première

Welkom in Los Angeles! Het mag dan de entertainmenthoofdstad van de wereld zijn, achter de glitter en glamour ligt een donkerdere stad te wachten om ontdekt te worden. Van showbizz-schandalen tot geheimen van beroemdheden, biografieën, mysteries en meer, de serie die de meest meeslepende Hollywood-verhalen vertelt is terug en geeft een stem aan de momenten die de popcultuur hervormen.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

Seizoen 20 gaat verder op zondag om 21.00 uur. Geen afleveringen op 9 mei.

De afgelopen jaren heeft de Kardashian-Jenner-familie een aantal van hun grootste hoogte- en dieptepunten meegemaakt - en wij zijn er altijd bij geweest! Als het laatste seizoen van de hitserie in april verdergaat, zie je hoe de eerste televisiefamilie de uitdagingen van 2021 aangaat en zich voorbereidt op de toekomst.

OVERSERVED WITH LISA VANDERPUMP

Gaat verder op zondag om 22.00 uur

In deze half uur durende serie weigert Lisa Vanderpump, restauranthouder, auteur, actrice en ster van 'The Real Housewives of Beverly Hills', 'Vanderpump Rules' en 'Dancing with the Stars', haar levensstijl door de lockdown in gevaar te laten brengen. In elke aflevering organiseert ze vanuit de beslotenheid van haar prachtige huis een uitgebreid themafeest voor speciale gasten.