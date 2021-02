E! Entertainment Television: highlights maart 2021

De populaire hitserie loopt in maart ten einde als de familie Kardashian-Jenner hun laatste seizoen ingaat. De afgelopen jaren hebben ze een aantal van hun grootste hoogte- en dieptepunten meegemaakt - en we zijn er altijd bij geweest!

Zie hoe de eerste televisiefamilie de uitdagingen van 2021 aangaat en zich voorbereidt op de toekomst.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

Seizoen 20. Zondag om 21.00 uur

Gaat op 28 maart in première

OVERSERVED WITH LISA VANDERPUMP

Zondag om 22.00 uur. Gaat op 28 maart in première

In deze half uur durende serie weigert Lisa Vanderpump, restauranthouder, auteur, actrice en ster van 'The Real Housewives of Beverly Hills', 'Vanderpump Rules' en 'Dancing with the Stars', haar levensstijl door de lockdown in gevaar te laten brengen. In elke aflevering organiseert ze vanuit de beslotenheid van haar prachtige huis een uitgebreid themafeest voor speciale gasten.

E! NEWS: DAILY POP

Dinsdag-zaterdag om 15.00 uur

Laat Lilliana Vazquez, Victor Cruz en Scott Tweedie je elke ochtend op de hoogte brengen van het laatste entertainmentnieuws. Ze brengen je een niet te missen mix van het laatste celebritynieuws, de belangrijkste momenten uit de popcultuur en interviews met beroemdheden. Dit wil je niet missen!

NIGHTLY POP

Dinsdag-vrijdag om 23.00 uur

Pas op Hollywood, 'Nightly Pop' staat op jullie te wachten! Met de wildste en sappigste roddelverhalen van de afgelopen week, is 'Nightly Pop' dé bron voor al jouw entertainmentnieuws. Ongefilterd, onverwacht en altijd ongehoord. Stem deze maand af op E! om niets te missen!