E! Entertainment Television: highlights april 2020

De familie Kardashian-Jenner is terug en moet een aantal van hun moeilijkste uitdagingen tot nu toe aangaan. Na een gebroken hart spelen er vertrouwenskwesties en interpersoonlijke conflicten waardoor de familie uit elkaar dreigt te vallen.

Kim, Kourtney en Khloe moeten allemaal een aantal cruciale beslissingen nemen, zowel als ouders als individuen.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

Seizoen 18 gaat op zondag om 21.00 uur in première

Gelukkig maakt de rivaliteit tussen de broers en zussen uiteindelijk geen kans om sterke familieband te breken.

THE FUNNY DANCE SHOW

Gaat op vrijdag om 21.00 uur in première

We weten dat onze favoriete cabaretiers ons aan het lachen kunnen maken, maar kunnen ze ook goed dansen? Ontdek het tijdens de 'Funny Dance Show'. Elke week strijden twee cabaretiers tegen elkaar in een reeks komische danswedstrijden. Geïnspireerd door de live comedyshow van Justine Marino en Heidi Heaslet, voeren onze teams een hilarische dansroutine uit. Hierbij krijgen ze hulp van professionele choreografen en een entourage van achtergronddansers. Ze voeren hun dansroutine uit voor livepubliek en voor onze gewaardeerde jury, bestaande uit Justin Martindale, Loni Love en Allison Holker. Deze juryleden zijn niet bang om hun mening te geven.

TOTAL BELLAS

Seizoen 5 gaat op zondag 19 april om 22.00 uur in première

In het vijfde seizoen van 'Total Bellas' is familie net zo belangrijk als altijd. Nikki en Brie spelen eindelijk in op hun groeiende behoefte om opnieuw contact te zoeken met hun vader en Brie en Bryan werken hard om een compromis te vinden in hun relatie. Voor Nikki hangt de liefde in de lucht als Artem haar tijdens een romantisch tripje naar Parijs ten huwelijk vraagt. Kort daarna staat de wereld van het stel op zijn kop als Nikki ontdekt dat ze zwanger is. De zussen zijn superblij dat ze tegelijkertijd zwanger zijn, al heeft Brie in het begin nog wel wat tijd nodig om aan het idee te wennen.

THE SOUP

Meer afleveringen op maandag om 23.00 uur

Deze april zendt E! nieuwe afleveringen van de langlopende serie 'The Soup' uit. De presentatie is vanaf nu in handen van cabaretière en actrice Jade Catta-Preta. De serie is in een nieuw jasje gestoken, waarbij we kunnen genieten van het oneerbiedige gevoel voor humor van Catta-Preta en haar ongezouten mening over de sterren. Ze doet verslag van de tofste nieuwe series en de grootste OMG momenten in reality series tot de beste video’s en alles daar tussenin. Catta-Preta is een 'souper'-fan die kijkers op de hoogte brengt van alles wat ze hebben gemist en hilarisch commentaar biedt op de meest besproken momenten van de week.

POP OF THE MORNING

Donderdag-zaterdag om 14.00 uur

Liliane Vazquez, Victor Cruz en Scott Tweedie brengen elke ochtend het laatste entertainmentnieuws, de beste momenten uit de popindustrie en interviews met de sterren.

NIGHTLY POP

Dinsdag-vrijdag om 23.00 uur

Pas op Hollywood, 'Nightly Pop' staat op jullie te wachten! Met de wildste en sappigste roddelverhalen van de afgelopen week, is 'Nightly Pop' dé bron voor al jouw entertainmentnieuws. Ongefilterd, onverwacht en altijd ongehoord. Stem deze maand af op E! om niets te missen!