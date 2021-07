Dusty uit 'Ex On The Beach: Double Dutch' zwaar gewond na ongeval

Dusty Taconis, deelnemer aan het laatste seizoen van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch', is zwaar gewond na een verkeersongeval. Dat meldt De Telegraaf. De realityster zou in een kunstmatige coma worden gehouden.