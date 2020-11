'Doubling Down With The Derricos Quarantaine Special' op Dplay

Opgesloten zitten tijdens een lockdown kan voor veel gezinnen pittig zijn, maar wat als je 14 kinderen hebt! Dat is de situatie bij het supersized gezin Derrico dat naast de oudste twee kinderen (Darian en Derrick) nog bestaat uit twee tweelingen, een drieling en een vijfling – allemaal op natuurlijke wijze verwekt.

Het drukke gezin van vader Deon en moeder Karen is dus wel wat gewend, maar nu ze vanwege corona zoveel mogelijk binnen moeten blijven, wordt hun grote leven wel erg klein. En nu ook voedsel en andere benodigdheden beperkt voorradig zijn, wordt het lastig navigeren in dit nieuwe normaal. Zeker met twee familieleden die tot de zogeheten risicogroep behoren: grootmoeder GG en baby Dawsyn die tijdens dit bijzondere seizoen met spoed naar de eerste hulp moet.

Toch proberen The Derrico’s als altijd zo positief mogelijk te blijven en zorgen ze ervoor dat ook de eerste verjaardag van de drieling groots gevierd kan worden.

'Doubling Down With The Derricos Quarantaine Special', vanaf woensdag 4 november op Dplay.