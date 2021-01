Documentaire 'Super Factories: Food Edition' op Discovery

Ons eten wordt allang niet meer allemaal in onze keuken bereid, het merendeel wordt klaargemaakt in enorme fabriekshallen waar met uiterste precisie soms wel duizenden maaltijden per dag van de loopband rollen.

Weten hoe dat gaat? De documentaire 'Super Factories: Food Edition' zet voor een keer de deuren van de fabrieken open en laat zien hoe verschillende soorten etenswaren worden gemaakt. Van bakken aardbeienijs tot hotdogworstjes en van chocoladenrepen tot complete magnetronmaaltijden met verse broccoli en vis. We zien hoe verschillende ingrediënten bij elkaar komen in deze megakeuken, om daarna verpakt te worden voor onze eetlust én ons gemak.

'Super Factories: Food Edition', zondag 3 januari om 20.30 uur op Discovery.