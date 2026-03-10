Documentaire 'Fukushima: Days That Shocked The World' op Discovery

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 10 maart 2026

Vijftien jaar geleden werd Japan opgeschrikt door een aardbeving en tsunami die aan meer dan 20.000 mensen het leven kostte en de grootste kernramp veroorzaakte sinds Tsjernobyl.

De tweedelige serie' Days That Shocked The World: Fukushima' blikt terug op deze grote ramp door de ogen van mensen die de ramp van dichtbij meemaakten en overleefden. We horen het verhaal van een verpleegster die tijdens de aardbeving aan het werk was en er daarna alles aan deed om de patiënten te blijven helpen, terwijl ze ondertussen niet wist of haar man en kinderen veilig waren.


Bijzonder is ook dashcam-opname van de man die in zijn auto overvallen wordt door de tsunami en midden tussen bergen drijvende auto’s terechtkomt. Ook de mensen die in de kernreactor aan het werk waren komen aan het woord en vertellen hoe ze verrast werden dor de impact van het natuurgeweld. Het zijn stuk voor stuk aangrijpende verhalen die, samen met de vele videobeelden, ons doen beseffen hoe enorm de ramp was.

'Fukushima: Days That Shocked The World', vanaf woensdag 11 maart om 20.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
