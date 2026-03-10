Documentaire 'Fukushima: Days That Shocked The World' op Discovery
Vijftien jaar geleden werd Japan opgeschrikt door een aardbeving en tsunami die aan meer dan 20.000 mensen het leven kostte en de grootste kernramp veroorzaakte sinds Tsjernobyl.
De tweedelige serie' Days That Shocked The World: Fukushima' blikt terug op deze grote ramp door de ogen van mensen die de ramp van dichtbij meemaakten en overleefden. We horen het verhaal van een verpleegster die tijdens de aardbeving aan het werk was en er daarna alles aan deed om de patiënten te blijven helpen, terwijl ze ondertussen niet wist of haar man en kinderen veilig waren.
Bijzonder is ook dashcam-opname van de man die in zijn auto overvallen wordt door de tsunami en midden tussen bergen drijvende auto’s terechtkomt. Ook de mensen die in de kernreactor aan het werk waren komen aan het woord en vertellen hoe ze verrast werden dor de impact van het natuurgeweld. Het zijn stuk voor stuk aangrijpende verhalen die, samen met de vele videobeelden, ons doen beseffen hoe enorm de ramp was.
'Fukushima: Days That Shocked The World', vanaf woensdag 11 maart om 20.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kamal Kharmach deelt zijn kennis in 'Andermans Zaken' op VRT 1
- Documentaire 'Fukushima: Days That Shocked The World' op Discovery
- Claudia de Breij verzorgt Oudejaarsconference 2026
- Omroep MAX herhaalt campagne nepagenten
- ‘Lalalady’ uit Junior Eurosong waagt 14 jaar later haar kans in 'The Voice'
- 'Ik Vertrek' volgt Simoon en Arrie naar Spanje
- Vader en dochter Vosters staan samen in de rechtbank: 'Pleiten met je eigen kind schept een speciale band'
- Jill zaait chaos in 'De Box': tactisch fluitsignaal zorgt voor blinde paniek
- Nieuw MAX-programma 'Samen Digitaal' geeft ouderen vertrouwen online
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- 'Villa VdB' vier keer vanuit meest gemiddelde stembureau van Nederland
- Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'
- Els Wolterbeek wint Frater Willibrordus Prijs 2026
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live vanuit Hardenberg
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
Kijktip van de dag
Vandaag draaien we een proefdag in het restaurant. Om zachtjes te starten, zijn de familieleden van de medewerkers de eerste gasten. Voor zowel keuken- als zaalpersoneel is het spannend om voor het eerst in het restaurant te werken. Danny kan al meteen zijn beenhouwershart ophalen. Na de werkdag kunnen de medewerkers samen ontspannen en genieten in de vakantiehuisjes.
'Restaurant Misverstand', om 20.45 uur op VRT 1.