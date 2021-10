Dit zie je in november op The HISTORY Channel

'History's Greatest Mysteries' is een serie specials die de bekendste mysteries ter wereld onderzoeken en alles wat we erover weten betwisten. De serie, verteld en gepresenteerd door Emmy Award®-winnaar Laurence Fishburne, duikt moedig in een breed scala van enkele van de meest historisch belangrijke mysteries van de afgelopen tijd.

In een visueel verbluffende weergave zal dit seizoen proberen de waarheid achter de mysterieuze Bermudadriehoek te ontdekken: waarom blijven er schepen in dit onverklaarbare stukje oceaan verdwijnen? De serie bekijkt ook andere even boeiende mysteries, zoals de dood van krijgskunstenaar Bruce Lee, het verborgen verleden van Harry Houdini en de schokkende en controversiële theorieën over de vermeende ontsnapping vanAdolf Hitler. 'History’s Greatest Mysteries' onthult gloednieuwe informatie over enkele van de beroemdste en meest raadselachtige hoofdstukken uit de geschiedenis.

Vanaf 8 november iedere maandag om 20.30 uur.

AMERICAN PICKERS

Vanaf 29 november, iedere maandag om 19.35 uur

'American Pickers' keert in november met nieuwe afleveringen en veel nieuwe verhalen terug naar The HISTORY Channel. De serie volgt de bekwame 'picker' Mike Wolfe, eigenaar van Antique Archaeology, terwijl hij op zoek gaat naar objecten met historische, verzamelbare en popcultuurwaarde, die al lang door hun eigenaren zijn vergeten. Onderweg ontmoet Mike mensen wier verhalen een blik werpen op het Amerikaanse leven en geschiedenis. In kleine steden en langs Amerika’s binnenwegen wachten schatten om ontdekt te worden - waardevolle overblijfselen uit de geschiedenis die tussen rommel liggen verborgen, begraven in schuren en in garages opgestapeld. Kunnen Mike en zijn team deze verloren voorwerpen terugvinden en roest weer in rijkdom veranderen?

HISTORY OF THE FUTURE

Vanaf 3 november, iedere woensdag om 19.35 uur

We onderzoeken meestal het verleden om het heden te begrijpen. Geschiedenis kan echter een veel groter doel dienen... het kan ons helpen te anticiperen op wat er in de toekomst zal gebeuren. 'History of the Future' is een fascinerende reis door tijd en ruimte om de uitkomst van de grote uitdagingen van het heden te ontdekken, van klimaat en werk tot democratie en globalisering. Hoe werden milieu-uitdagingen in het verleden overwonnen? Worden robots de medewerkers van de toekomst? Worden we uiteindelijk door supercomputers met kunstmatige intelligentie geregeerd? Waar zal de globalisering ons brengen? History of the Future ontsluit het antwoord op al deze vragen en meer.

SECRET WARS UNCOVERED

Nieuwe afleveringen, iedere donderdag om 21.25 uur

'Secret Wars Uncovered' onthult de schokkende feiten achter veldslagen die voor de rest van de wereld verborgen zijn gehouden. Gestreden met dubieuze politieke bedoelingen of vanwege ronduit illegale motieven, zijn dit de meest controversiële en verborgen conflicten die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door grote mogendheden zijn uitgevochten. De serie graaft diep in de archieven en spreekt met ervaren oorlogscorrespondenten die licht op de mysterieuze geschiedenis van deze veldslagen werpen, die voorheen door geheimhouding en verkeerde informatie werden verborgen. Door middel van intense archiefbeelden en animaties, onderzoekt de serie de geavanceerde wapens en undercoverstrategieën die deze geheime operaties ondersteunden. Onze deskundige historici komen ook tot de kern van de oorsprong van deze oorlogen. Van over de hele wereld behandelen we conflicten van de Krim tot Jemen, Somalië, Laos, Midden-Amerika en nog veel meer. Al deze conflicten hebben plaatsgevonden in onze levende herinnering, maar in alle gevallen is de omvang van het conflict verborgen gebleven - tot nu toe.