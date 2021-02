Dit zie je in maart op National Geographic

Je favoriete dokter op National Geographic is terug met het 10e jubileum seizoen. Daarbovenop is dit het 50 jarig jubileum van Dr. Pol als dierenarts!

In deze nieuwe afleveringen komen veel babydieren en dieren voorbij die je nog niet eerder hebt gezien. Naast de dagelijkse werkzaamheden staat ook de huidige ongekende pandemie centraal. In alle opzichten een historisch seizoen!

Vanaf 1 maart, elke werkdag om 19.00 uur op National Geographic.

'Europe From Above'

Het tweede seizoen van 'Europe From Above' onthult prachtige Europese landen, zoals ze nog nooit eerder zijn gezien. Van de Acropolis in Griekenland tot de bouw van 's werelds langste brug in Turkije en de gigantische ijsbrekers in Finland. In de afleveringen in maart komen de volgende landen aan bod: Griekenland, Hongarije, Zweden, Finland en Turkije. Beleef een nieuw perspectief met deze documentaire vanuit de lucht, waarin tradities, innovaties en doorbraken worden blootgelegd die deze moderne landen vandaag de dag nog steeds vormgeven.

Elke maandag om 22.00 uur op National Geographic.

'Alaska: The Next Generation'

In 'Alaska: The Next Generation' neemt National Geographic je mee naar personen die een nieuw leven starten in Alaska. Deze nieuwe generatie doet het anders, verzet zich tegen de normen van de samenleving en overleeft extreme Arctische weersomstandigheden.

Michael Manzo reist als een nomade op zoek naar kansen. Alex Javor laat het leven in Virginia achter zich om zijn droomcabine te bouwen. De Rowlands leren hun kinderen cruciale lessen om te overleven. En Brent en Ida werken 24/7 aan hun bedrijf, terwijl ze door het leven gaan als een nieuw stel.

Vanaf 6 maart, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic.

'Flooded Tombs Of The Nile'

In 'Flooded Tombs Of The Nile' gaan duikers zoeken naar overgestroomde pyramides. Ze zoeken naar aanwijzingen die wat zeggen over de herkomst en geschiedenis van het Koninkrijk Kush.

Maandag 15 maart om 21.00 uur op National Geographic.

'Apocalypse: Hitler Takes On The West'

In deze tweedelige serie krijg je te zien hoe Adolf Hitler West-Europa heeft veroverd. Met in de eerste aflevering België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In de tweede aflevering wordt er specifiek ingezoomd op Frankrijk.

Op dinsdag 16 en 23 maart om 21.00 uur op National Geographic.

'King Tut In Color'

De ontdekking van het graf van Toetanchamon wordt voor het eerst in kleur onthuld, dankzij het inkleuren van zwart-witjournaals en foto's.

Maandag 22 maart om 21.00 uur op National Geographic.

'Narco Wars'

In de 10-delige serie 'Narco Wars' krijg je een kijkje in de wereld van de productie, verscheping en gebruik van drugs in Zuid-Amerika. Ondanks maatregelen van overheden is deze business groter dan ooit. In deze National Geographic serie krijg je inzicht in het verleden, heden en de toekomst van deze business.

Vanaf 25 maart, elke donderdag om 21.00 uur op National Geographic.