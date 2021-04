Dit zie je in april op National Geographic

National Geographic staat in de maand april in teken van Earth Day en viert deze dag met een speciale programmering inclusief drie nieuwe titels: 'Kingdom of the Polar Bears', 'Heroes of the Ocean' en 'Eddy Zoey: Bees, Birds & Business'.

Daarnaast keert Bear Grylls terug met een nieuw seizoen van 'Running Wild with Bear Grylls' voor een nieuw avontuur met Hollywood's favoriete beroemdheden.

In april herdenkt National Geographic ook de Titanic met drie specials: 'Drain The Titanic', 'Titanic's Fatal Fire' en 'Back To the Titanic'. Daarnaast neemt National Geographic je o.a. mee op reis naar Azië en Venetië in 'Asia's Wild Secrets' en 'Saving Venice'.

Op donderdag 22 april viert National Geographic 'Earth Day' met een speciale programmering inclusief 3 nieuwe titels, waarvan een lokale productie met Eddy Zoey.

06.00 uur 'Hostile Planet'

08.00 uur 'Europe’s New Wild'

10.00 uur 'America’s National Parks'

12.00 uur 'Photo Ark 2'

14.00 uur 'From Paris to Pittsburg'

15.00 uur 'One Strange Rock'

17.00 uur 'Jane Goodall: The Hope'

19.00 uur 'Kingdom of the Polar Bears' (nieuw)

21.00 uur 'Heroes of the Ocean' (nieuw)

22.00 uur 'Eddy Zoey: Bees, Birds & Business' (nieuw)

22.30 uur 'Into the Okavango'

00.30 uur 'Akashinga: The Brave Ones'

Op 'Earth Day', donderdag 22 april op National Geographic.

RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS S2

Survivalist Bear Grylls keert terug naar de wildernis met een aantal van Hollywood's meest geliefde beroemdheden voor een nieuw seizoen van zijn outdoor avonturen serie 'Running Wild with Bear Grylls'. Van Marvel-superhelden tot prijswinnende entertainers, elke week voegt een nieuwe gast zich bij Bear voor een epische reis door enkele van de meest extreme omgevingen in de wereld. Samen moeten ze elke gevaarlijke locatie overleven, terwijl ze zowel mentale als fysieke grenzen verleggen om zelfs de meest uitdagende obstakels te trotseren.

De volgende Hollywood beroemdheden zie je samen met Bear Grylls in de volgende afleveringen:

12 april - Anthony Mackie - bekroonde acteur (bekend van 'Avengers: Endgame', 'Altered Carbon', 'Captain America: Civil War' en de langverwachte Disney+ serie 'The Falcon and the Winter Soldier')

19 april - Terry Crews - Emmy Award-genomineerde acteur en voormalig NFL-linebacker ('Brooklyn Nine-Nine', 'Dadpool 2', 'The Expendables')

26 april - Danica Patrick - voormalig professioneel coureur en de enige vrouwelijke winnaar van een IndyCar Series-race - de Indy Japan 300 2008

03 mei - Rainn Wilson - acteur, schrijver en producer ('The Office', 'Utopia', 'Star Trek: Discovery')

10 mei - Keegan-Michael Key - Emmy Award-winnende acteur en komiek ('Brain Games', 'The Prom', 'Friends from College')

17 mei - Danny Trejo - bekroonde acteur ('Machete', 'Sons of Anarchy', 'From Dusk Till Dawn: The Series')

31 mei - Bobby Bones en verloofde Caitlin Parker - bekroonde en invloedrijke Amerikaanse tv- en radiopersoonlijkheid en bestsellerauteur ('The Bobby Bones Show', 'Breaking Bobby Bones', 'American Idol')

Vanaf 12 april, elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

FOOD FACTORY S4

Achter elke zak chips, reep chocolade, blikje bier en brood zit een productieproces dat ervoor zorgt dat deze producten uiteindelijk bij de consumenten komen. 'Food Factory' biedt een interessant inkijkje in deze processen.

Vanaf 5 april, elke werkdag om 14.00 uur op National Geographic.

ASIA'S WILD SECRETS

Azië beschikt over adembenemende landschappen. In 'Asia's Wild Secrects' ontdekken we hoe dieren in verschillende landschappen in Azië overleven. Van de bergtoppen in de Himalaya tot aan de tropische regenwouden in Zuid-Oost Azië.

Woensdag 7 april vanaf 21.00 uur op National Geographic.

TO CATCH A SMUGGLER: TRAVEL ADVISORY

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid proberen een eindeloze stroom smokkelwaar en illegale activiteiten op Amerikaanse luchthavens tegen te houden. Met alle middelen die tot hun beschikking staan, zal DHS niets uit de weg gaan om een smokkelaar te pakken. In 'To Catch A Smuggler: Travel Advisory' krijg je te zien welke manieren de douane gebruikt om smokkelaars te ontmaskeren.

Vanaf 10 april, drie afleveringen op zaterdag om 18.00 uur op National Geographic.

AIR CRASH INVESTIGATION

Elke keer als een vliegtuig neerstort, heeft de wereld er aandacht voor en zo ook de experts wiens werk het is om uit te zoeken wat er gebeurd is. 'Air Crash Investigation' onthult de waarheid achter de meest legendarische luchtvaartrampen en elke aflevering bevat ooggetuigenverslagen, boeiende reconstructies, state-of-the-art CGI en interviews met de onderzoekers die uiteindelijk vaststelden wat er mis ging.

Vanaf 13 april, elke dinsdag om 21.00 uur op National Geographic.

HERDENKING TITANIC

In april herdenkt National Geographic de Titanic met drie specials: 'Drain The Titanic', 'Titanic's Fatal Fire' en 'Back To The Titanic'.

Dinsdag 13 april, vanaf 22.00 uur op National Geographic.

LOST CITIES WITH ALBERT LIN: THE GREAT FLOOD

'Lost Cities' combineert hi-tech archeologie, adembenemende beelden en werkelijke verkenning om spraakmakende ontdekkingen te doen. 'Lost Cities' brengt avontuur, wetenschap en archeologie samen via onze gastheer Albert Lin. Onze ambitieuze aanpak past 3D-scannen toe op enkele van de meest buitengewone plaatsen uit de oudheid. Deze serie levert krachtige, emotionele verhalen met hi-tech beelden om de mysteries van het verleden levendig tot leven te brengen.

Zondag 18 april om 21.00 uur op National Geographic

SAVING VENICE

Venetië is een van de meest iconische steden ter wereld. Verdeeld over 118 kleine eilanden, lijkt het midden in haar lagune te liggen als een slapende schoonheid in een prachtige roerloze eeuwigheid. Helaas wordt de stad van tijd tot tijd verstoord door invallen van de zee. Deze komen steeds vaker voor en worden heviger als gevolg van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Staat Venetië straks onder water? Zijn dit misschien de eerste signalen van een milieucrisis die de hele planeet zal treffen? In 'Saving Venice' onderzoeken wetenschappers en experts of Venetië te redden is als gevolg van Global Warming.

Zondag 25 april om 21.00 uur op National Geographic.