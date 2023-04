Dit is de cast van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 9!

Maak je borst maar nat, want MTV heeft vandaag de cast bekendgemaakt voor 'Ex On The Beach: Double Dutch'! Dit gloednieuwe negende seizoen MAG je niet missen, want er is meer DRAMA, meer JALOEZIE en natuurlijk EX POWER.

Vanaf 14 mei zie je iedere zondagavond om 22.00 uur hoe Dylan, Ellen, Giorgina, Janey, Joey, Jonna, Marc-Junior en Michelle als eerste sexy singles het strand zullen betreden. De tablet of terror is genadeloos en zal in dit roze seizoen alle zeven zondes opwekken. 'Ex On The Beach: Double Dutch' is vanaf zondag 14 mei om 22.00 uur te zien bij MTV.

Maak kennis met de acht sexy singles:

DYLAN (22)

'Met bepaalde exen kan ik best wel jaloers zijn. Ik ga dan alles tien keer harder terug doen, waardoor het drama alleen maar erger wordt.'

De 22-jarige kletskous, Dylan, was actief militair, maar is er onlangs mee gestopt. Hij heeft het plan om na deelname (langdurig) te gaan reizen. Dylan doet aan fitness, feesten en uitgaan. Momenteel staat het feesten op een lager pitje, omdat hij zich wil focussen op een gezonde levensstijl. Het gaat bij hem altijd tot in het extreme: 100% gezond leven of 100% feesten.

ELLEN (19)

'Ik ben denk ik de eerste deelnemer die meer natuurlijk gaat zijn. Ik lijk wel op een poppetje, zonder iets aan mezelf gedaan te hebben.'

De 19-jarige Ellen wordt door haar vrienden omschreven als een ‘Duracell konijntje’, iemand die straight forward is en als ze iets wil, dan gaat ze daar volledig voor. Ook wordt ze vaak als impulsief betiteld. Mensen denken vaak dat ze onschuldig is, omdat ze er als een poppetje uitziet, maar niets is minder waar.

GIORGINA (20)

'Waar drama is, ben ik.'

Giorgina heeft zichzelf te lang verstopt, omdat ze niet zelfverzekerd genoeg was. Ze heeft haar haren laten groeien, haar lippen opgespoten en voelt zich nu een stuk zelfverzekerder, maar bovenal vrouw. Ze omschrijft zichzelf als: gek, psycho, sletterig, agressief, sexy, pittig en dominant.

JANEY (20)

'Ik ben jaloers. Als ik bezig ben met een jongen en een meid probeert iets bij hem, dan denk ik: hij is van mij, waarom praat je tegen hem?!'

Dit 20-jarige feestbeest is vanaf donderdagavond tot maandagochtend in de stad te vinden. Ze krijgt veel aandacht van mannen en soms vindt ze dit vervelend, maar stiekem geniet ze hier ook wel van. Janey is een echte flapuit, ze schaamt zich nergens voor en stapt ook gerust af op mannen voor een praatje.

JOEY (25)

'Ik heb met zo’n 10 meiden gezellig app contact. Als ik niks te doen heb en ik verveel mij, dan is er altijd wel iemand waar ik naartoe kan.'

De 25-Jarige Joey uit Eindhoven is een echte zelfverzekerde vrouwen verslinder! Hij komt voor lust naar 'Ex on the Beach', maar sluit liefde niet uit. Joey heeft twee kanten; doordeweeks een nette werkende jongen, maar in het weekend een player die van feesten houdt. Joey doet aan kickboksen, voetbal en fitness want hij vindt het belangrijk om er fit uit te zien.

JONNA (28)

'Ik ben nu zo’n anderhalf jaar vrijgezel. Wel lange relaties gehad, maar ik heb me ook best vaak misdragen met vreemdgaan.'

De 28-jarige Jon, beter bekend als MC Jonna, is een gezellige jongen uit Den Dolder. Hij omschrijft zichzelf als loyaal, spontaan en hardwerkend. De afgelopen vijf jaar is Jonna hard bezig geweest met zijn carrière als MC. Jonna’s liefdesleven bestaat vooral uit contact met zoveel mogelijk verschillende dames. Hij komt daardoor vaak in drama terecht, omdat hij niet altijd even eerlijk is over zijn intenties.

MARC-JUNIOR (20)

'Ik ben niet van de relaties. Ik hou veel te veel van vrouwen.'

Dit Vlaamse blije ei is een echte grappenmaker. De 20-jarige Marc-Junior is een type die zijn mond wel open durft te trekken en schaamt zich nergens voor. Hij houdt van grapjes uithalen, maar vooral ook van vrouwen, daarom zie je hem altijd goed gekleed en met nette naar achter gekamde haren. Marc-Junior is niet zo van relaties, omdat hij niet snel verliefd wordt, vertelt hij.

MICHELLE (20)

'Ik ben superlief, maar je moet mij niet testen. Als een wijf wil vechten om een jongen dan neuk ik die jongen gewoon voor haar neus.'

De 20-jarige Michelle is erg temperamentvol en is niet op haar mondje is gevallen. Ze vindt zichzelf ook lief, maar je moet haar niet tegen je krijgen, als je haar iets hebt aangedaan dan vergeet ze dat nooit meer en zal ze je zeker terug pakken. In het weekend gaat ze graag op stap en ziet ze zichzelf als de gangmaker van de groep. Michelle is heel erg jaloers als het op mannen aankomt, als iemand naar haar vriend kijkt, wordt ze boos en een verkeerde blik laat haar ontploffen.

In 'Ex On The Beach: Double Dutch' gaan acht sexy singles uit Nederland en België naar het beeldschone Gran Canaria waar ze in de villa van alle luxe, zon en lust kunnen genieten voor 24 uur. Daarna slaat de tablet of terror toe, wat zal zorgen voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de singles hun vakantie tot een hel te maken. Ben je benieuwd naar het nieuwe seizoen? Houd dan de kanalen van MTV goed in de gaten.

'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 9 is wekelijks vanaf zondag 14 mei om 22.00 uur te zien op MTV.