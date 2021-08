Disney+ onthult trailer en cast van 'Star Wars: Vision'

Disney+ heeft de trailer en de Japanse en Engelse dub-stemcasts aangekodigd voor 'Star Wars: Visions', de nieuwe anthologiereeks van Lucasfilm die nieuwe Star Wars-verhalen vertelt in de unieke stijl en traditie van Japanse anime.

De nieuwe trailer biedt een glimp van de boeiende toon en verbluffende beelden van elk van de korte animatiefilms, die allemaal kunnen worden bekeken met de originele Japanse stemmencast of de Engelse dubcast. De serie wordt op 22 september op Disney+ gelanceerd.

'Lucasfilm werkt samen met zeven van de meest getalenteerde anime-studio's in Japan om hun kenmerkende stijl en unieke visie op het Star Wars-universum naar deze geïnspireerde nieuwe serie te brengen', zegt James Waugh, uitvoerend producent en Lucasfilm Vice President, Franchise Content & Strategy. 'Hun verhalen laten het volledige spectrum van gedurfde verhalen zien die te vinden zijn in Japanse animatie; elk verteld met een frisheid en een stem die ons begrip van wat een Star Wars-verhaal kan zijn, vergroot en een sterrenstelsel viert dat zo'n inspiratie is geweest voor zoveel visionaire vertellers.'

De Engelse dub-cast omvat de stemtalenten van terugkerende Star Wars-acteurs en nieuw talent in het Star Wars-universum.