Disney+ lanceert huiveringwekkende trailer voor 'LEGO® Star Wars: Griezelige Verhalen'

Fans van blokjes, blasters en alles wat 'boe' of 'beep-boop' zegt in het holst van de nacht, zet je schrap! Disney+ lanceerde namelijk de trailer voor 'LEGO® Star Wars: Griezelige Verhalen', de gloednieuwe griezelige special van Lucasfilm en de LEGO Group, om fans voor te bereiden op een angstaanjagend leuk Halloweenseizoen.

De trailer trakteert op een eerste glimp van de drie verhalen die Vaneé (Tony Hale), Darth Vaders trouwe dienaar opdist in deze heerlijk huiveringwekkende special. Zo vertelt hij de verhalen 'The Lost Boy', over de eerste ontmoeting tussen een jonge Ben Solo en Ren; 'The Dueling Monstrosities', over de wedergeboorte van Darth Maul en Generaal Grievous; en 'The Wookiee's Paw', over een wereld waarin alle grootste wensen van Luke Skywalker onmiddellijk worden vervuld. Koude rillingen en kippenvel gegarandeerd!

Na 'Star Wars: The Rise of Skywalker' moeten Poe en BB-8 een noodlanding maken op de vulkanische planeet Mustafar. Daar botsen ze op de hebzuchtige Graballa the Hutt, die Darth Vaders kasteel heeft gekocht en het renoveert tot het eerste luxe all-inclusive Sith-geïnspireerde hotel van het sterrenstelsel. Terwijl hij wacht op de reparatie van zijn X-Wing, wagen Poe, BB-8, Graballa en Dean (een kranige, dappere jongen die werkt als Graballa’s monteur) zich diep in het mysterieuze kasteel samen met Vaneé, Darth Vaders trouwe dienaar. Onderweg vertelt Vaneé drie griezelige verhalen over oude artefacten en iconische schurken uit alle Star Wars-tijdperken. Terwijl Vaneé vertelt en onze helden dieper in de duistere onderbuik van het kasteel lokt, ontstaat er een sinister plan. Met de hulp van Dean moeten Poe en BB-8 hun angsten onder ogen zien, een eeuwenoud kwaad stoppen én ontsnappen om naar hun vrienden terug te keren.

'LEGO Star Wars: Griezelige Verhalen' pronkt met een getalenteerde stemmencast, met o.a. Jake Green als Poe Dameron, Raphael Alejandro als Dean, Dana Snyder als Graballa the Hutt, Tony Hale als Vaneé, Christian Slater als Ren, Trevor Devall als Keizer Palpatine, Mary Elizabeth McGlynn als NI-L8 en Matt Sloan als Darth Vader. David Shayne is zowel schrijver als executive producer, en Ken Cunningham is de regisseur.

Ook James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Keith Malone, Jason Cosler en Jennifer Twiner McCarron zijn executive producers. Daniel Cavey en Dan Langlois zijn de producers. De productieservices zijn in handen van Atomic Cartoons.

De special gaat in première op 1 oktober, exclusief op Disney+.