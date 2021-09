Disney+ kondigt de Star Original-serie 'Kaiser Karl' aan

The Walt Disney Company EMEA kondigt 'Kaiser Karl' aan, een dramaserie over de mysterieuze en grootse modeontwerper Karl Lagerfeld. De Star Original zal exclusief op Disney+ te zien zijn.

Jan Koeppen, President van The Walt Disney Company EMEA, maakte dit nieuws bekend tijdens een toespraak op het podium van de Lille Dialogues in het kader van het ontwikkelen en produceren van content met Europese productiebedrijven.

De zesdelige serie wordt gefilmd in Frankrijk en geproduceerd door Gaumont ('Lupin'). Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige biografie die is geschreven door Raphaëlle Bacqué, die ook is betrokken bij het schrijven van de serie in samenwerking met Isaure Pisani-Ferry ('Vampires', 'Ganglands') en Jennifer Have ('Unfaithful', 'The Red Band Society'). Meer details over de productie en cast zullen in de komende maanden worden gedeeld.

'Kaiser Karl' is de eerste dramaserie die gemaakt wordt over het mode-icoon. Het verhaal begint in de zomer van 1972 en volgt de missie van Lagerfeld om de opvolger te worden van Coco Chanel, die het jaar ervoor stierf, en de meest succesvolle Franse couturier in een tijd dat Yves Saint Laurent de grootste mode-persoonlijkheid was. De rivaliteit tussen Lagerfeld en Pierre Bergé (de partner van Yves Saint Laurent) en het liefdesverhaal van Lagerfeld met Jacques de Bascher zullen ook centraal staan in de serie.

'Kaiser Karl' is meer dan een historische serie, maar zal ook dieper ingaan op de modewereld en de persoonlijkheid van Lagerfeld, een persoonlijkheid die ondanks zijn bekendheid een mysterie bleef. Het zal een licht werpen op de high-end modehuizen van de jaren zeventig en ook hoe Lagerfeld zijn uniek en soms controversieel persoonlijk merk heeft opgebouwd in een wereld waar uiterlijk vertoon alles is.

Jan Koeppen, President, The Walt Disney Company EMEA, zegt hierover: 'Disney+ geeft ons de mogelijkheid om unieke Europese verhalen te vertellen aan een wereldpubliek. We hebben een ongelooflijke diversiteit aan producties en Kaiser Karl is precies het soort verhaal dat we willen vertellen. Het verhaal van Karl Lagerfeld is nog nooit tot een serie gemaakt en we kijken ernaar uit om het te delen met de Disney+-kijkers.'

Pauline Dauvin, VP Programming & Original Productions, The Walt Disney Company, France: 'We waren direct verleid door het idee van een bewerking van Raphaëlle Bacqué’s biografie, die de eerste samenwerking wordt tussen Disney en Gaumont voor een Franse Original serie. De serie toont een uniek moment van transformatie in de mode-industrie in Frankrijk in de jaren zeventig, belichaamd door een icoon met meerdere metamorfoses, Karl Lagerfeld.'

Christophe Riandée, Vice CEO Gaumont zegt: ''Kaiser Karl' is een icoon van de eeuw en reeds sinds het begin heeft Disney ons gesteund door onze creative visie voor deze serie te delen. We hebben enorm zin om aan de slag te gaan.'

'Kaiser Karl' wordt toegevoegd aan de 16 eerder aangekondigde Europese projecten, die onderdeel zijn van Disney's toewijding aan Europese producties. Met meer dan 100 titels aangekondigd op het Investor Day-evenement, is Disney+ van plan om ongeveer 10 'Star Wars'-series en 10 'Marvel'-series uit te brengen, evenals 15 Disney Live Action, Disney Animation en Pixar-series, evenals 15 Disney Live Action, Disney Animatie en Pixar-films in de komende jaren. Dat komt bovenop de Star Originals en de duizenden uren aan films en series van Disney's creatieve studio's, waaronder Disney Television Studios (ABC Signature en 20th Television), FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures en meer.