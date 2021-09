Disney+ en Pixar Animation Studios lanceren nieuwe trailer voor 'A Spark Story'

Op 24 september gaat op Disney+ een nieuwe documentaire in première over de filmmakers achter Pixars gloednieuwe SparkShorts 'Nona' en 'Twenty Something'. En nu is er een nieuwe trailer vrijgegeven.

Disney+ en Pixar Animation Studios gaven de trailer vrij voor de aankomende documentaire 'A Spark Story' − een coproductie van Pixar Animation Studios en Supper Club. De film zoomt in op het filmproces van Pixars SparkShorts en kijkt mee hoe twee filmmakers proberen om hun unieke, persoonlijke SparkShorts-visies naar het scherm te vertalen.

Jason Sterman vertelt: 'Ik denk dat de kijkers zich het meest zullen verbazen over hoeveel persoonlijke storytelling komt kijken bij het Pixar filmproces. Er zijn zoveel mensen nodig om deze films te verwezenlijken en je voelt de persoonlijke invloeden van de filmmakers in elk aspect van de films. Hopelijk geeft 'A Spark Story' het publiek een beter beeld van de mensen en de persoonlijkheden die dit soort films tot leven brengen.'

'A Spark Story' introduceert Aphton Corbin (regisseur van 'Twenty Something') en Louis Gonzales (regisseur van 'Nona') die door een emotionele rollercoaster gaan terwijl ze hun rol als leider opnemen en hun crew inspireren. De documentaire geeft de kijker een exclusieve, meeslepende kijk op de filmmakers en hun creaties en belicht de creatieve filosofie die Pixar zo uniek maakt. 'Net als voor Louis en Aphton was dit de eerste keer dat we in de regisseursstoel zaten, dus veel van hun ervaringen waren erg herkenbaar voor ons', vertelt Leanne Dare. 'We doorliepen een heel gelijkaardig proces bij het zoeken naar ons verhaal, het uitzoeken van hoe we ons team wilden leiden en het leren vertrouwen op onze instincten − durven springen en weten dat we wel een manier zullen vinden om op onze pootjes te landen. Daardoor voelden we ons heel verbonden met hun verhalen en konden we hun unieke manier van storytelling extra waarderen.'

'A Spark Story' werd geregisseerd door Jason Sterman en Leanne Dare van Supper Club ('Chef's Table') en werd geproduceerd door Jason Sterman, Brian McGinn en David Gelb in samenwerking met Pixar. De documentaire gaat in première op Disney+ op 24 september 2021.