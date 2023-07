Deze week eerste aflevering 'Faking It Specials Nederland' met Joran van der Sloot-zaak

Aan het einde van de jaren nul hield Joran van der Sloot menig Nederlander bezig door zijn vermeende betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse scholier Natalee Holloway.

Meerdere malen ontkende hij betrokken te zijn bij de zaak in verscheidende talkshows en interviews en tot op de dag van vandaag houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. In de Nederlandse 'Faking It Specials' nemen experts in lichaamstaal, retorica en forensische psychologie drie beruchte zaken onder de loep, met in de eerste aflevering Joran van der Sloot.

Met welke doel gooide hij een glas rode wijn in het gezicht van Peter R. de Vries? En was de bekentenis van Van der Sloot aan Patrick van der Eem, die werkte voor De Vries, wel de waarheid? Misdaadverslaggever Kees van der Spek vertelt over deze bizarre zaak.

De Nederlandse 'Faking It Specials' zijn vanaf zondag 2 juli om 20.30 uur te zien bij Discovery of binge dan direct het hele seizoen op discovery+.

De Nederlandse Faking It Specials worden ingesproken door Bastiaan Ragas en worden geproduceerd door Fabiola.