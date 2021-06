Deze maand op National Geographic Channel

Kijk deze zomermaand weer naar de tofste content op National Geographic. Ga op wereldreis en bekijk de meeslepende nieuwe zesdelige documentaireserie 'IMPACT'. Duik deze maand ook de diepte in met zes weken lang een fin-tastische programmering tijdens 'Sharkfest' en bekijk o.a. 'Shark Beach' met Chris Hemsworth en 'When Sharks Attack'.

National Geographic Presenteert: 'IMPACT', een korte documentaireserie van uitvoerende producenten Gal Gadot ('Wonder Woman'), Jaron Varsano ('My Dearest Fidel') en Academy Award-winnende regisseur Vanessa Roth (Freehold) die de krachtige verhalen volgt van zes vrouwen die een buitengewone impact hebben op hun gemeenschappen over de hele wereld. Ondanks het feit dat ze leven in gebieden die geteisterd worden door geweld, armoede, trauma's, discriminatie, onderdrukking en natuurrampen, blijven deze dappere vrouwen onaangetast en durven ze te dromen, op te vallen, hun stem te laten horen en te leiden. De vrouwen in elke korte film hebben verschillende achtergronden, maar zijn allemaal met elkaar verbonden door hun niet aflatende vastberadenheid en inzet om het leven van de mensen om hen heen te verbeteren.

Zaterdag 3 juli om 14.00 uur op National Geographic.

'Sharkfest'

Het jaarlijkse evenement is weer terug op National Geographic! Kijk de hele maand juli op National Geographic WIld naar de beste en vetste Shark-Content tijdens 'Sharkfest' op National Geographic!

Elke woensdag worden de afleveringen herhaald:

Woensdag 7 juli om 21.00 uur 'Chris Hemsworth Shark Beach'

Woensdag 14 juli om 21.00 uur 'Sand Eating Sharks'

Woensdag 21 juli om 21.00 uur 'Shark Gangs'

Woensdag 28 juli om 21.00 uur 'Shark Attack: The Paige Winter Story'

Vanaf 7 juli elke woensdag op National Geographic.

'Food Factory'

Achter elke zak chips en reep choclade en elk blikje bier en brood zit een productieproces dat die producten bij de consumenten brengt. 'Food Factory' biedt een inkijkje in deze processen.

Vanaf maandag 5 juli elke werkdag om 14.00 uur op National Geographic.

'How To Build A City'

'How to Build A City' brengt de creativiteit van de historische en hedendaagse ingenieurs, wetenschappers, architecten en stedenbouwkundigen die de mooiste steden ter wereld hebben gevormd tot leven.

Vanaf 11 juli elke zondag om 20.30 uur op National Geographic.

'Bob Ballard: An Explorer' Life'

Bob Ballard onthult de inside-verhalen achter zijn meest opwindende ontdekkingen terwijl hij zijn persoonlijke overwinningen, uitdagingen en tragedies deelt die hem hiertoe hebben geleid.

Op 12 juli om 22.00 uur op National Geographic.

'Lawless Island: Surviving Alaska'

In 'Lawless Island' houden de inwoners van Port Protection zichzelf in leven door middel van bekwaamheid en doorzettingsvermogen. Ook nieuwelingen leren te overleven in dit prachtige en meedogenloze landschap.

Vanaf 17 juli elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.

'Lost Cities With Albert Lin: Ancient Engineering'

Hoe overleefde een oude beschaving in de uitgestrekte, droge woestijnen van Jordanië? Hoe leek een stad in het midden van de Stille Oceaan op het water te drijven? In deze aflevering onthult Albert Lin grote staaltjes van watertechniek over de hele wereld: verborgen 25.000 gallon watertanks, kunstmatige eilanden en complexe gootsystemen.

Zondag 18 juli om 21.30 uur op National Geographic.

'Lost Cities With Albert Lin: Gold Rush'

In deze aflevering gaat National Geographic-ontdekkingsreiziger Albert Lin op jacht naar oud goud. Hij gebruikt een spannende combinatie van moderne wetenschap en middeleeuwse teksten om een schat van de Tempeliers op te sporen in de Israëlische stad Akko. Daarna reist hij naar Colombia om de mythe van El Dorado, de stad van goud, te onderzoeken.

Op zondag 25 juli om 21.30 uur op National Geographic.

'Alaska: The Next Generation'

Van het team achter 'Life Below Zero' trekt de volgende generatie vrijheidszoekers, die de ratrace beu zijn, de wildernis van Alaska in om een leven op te bouwen op hun eigen voorwaarden. Ze zitten middenin een race tegen de klok terwijl hun eerste ijskoude winter hen overvalt zonder genade.

Vanaf maandag 26 juli elke maandag om 24.00 uur op National Geographic.

'Narco Wars' S2

Van heroïne tot ecstasy, de maffia zijn altijd de echte pushers geweest. 'Narco Wars 2' onderzoekt de rol van de maffia bij het creëren van Amerika's drugsprobleem.

Vanaf 29 juli elke donderdag om 22.00 uur op National Geographic.