Derde en laatste seizoen van 'Dickinson' op Apple TV+

Apple TV+ heeft het derde en laatste seizoen van 'Dickinson', de veelgeprezen en Peabody Award-winnende Apple Original comedy-serie met in de hoofdrol en uitvoerend geproduceerd door Academy Award-genomineerde Hailee Steinfeld gelanceerd.

In het derde en laatste seizoen valt Emily Dickinsons meest productieve tijd als artiest te midden van de woedende Amerikaanse Burgeroorlog en een even felle strijd die haar eigen familie verdeelt. Terwijl Emily de verdeeldheid rondom haar heen probeert te helen, vraagt ​​ze zich af of kunst kan helpen de hoop levend te houden en of de toekomst beter kan zijn dan het verleden.

Naast Steinfeld in het derde seizoen van 'Dickinson' zijn terugkerende leden van de cast Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche en Jane Krakowski, evenals de wereldberoemde rapper, zanger en songwriter, Wiz Khalifa, die opnieuw zal deelnemen aan de show als het personage 'Death'. Het derde seizoen zal ook gloednieuwe gaststerren bevatten, waaronder Ziwe als 'Sojourner Truth', die ook fungeerde als schrijver, Billy Eichner als 'Walt Whitman ,' en Chloe Fineman als 'Sylvia Plath;' evenals terugkerende favorieten Zosia Mamet als 'Louisa May Alcott' en Will Pullen als 'Nobody'.

Sinds het wereldwijde debuut is 'Dickinson' bekroond met een prestigieuze Peabody Award en verdiende het een GLAAD Media Award-nominatie na het eerste seizoen, en Hailee Steinfeld werd genomineerd door de Hollywood Critics Association voor de HCA TV Awards in de categorie Beste Actrice in een Streaming Serie, categorie Komedie.

'Dickinson' is uitvoerend geproduceerd door Alena Smith; Michael Sugar en Ashley Zalta voor Sugar23 Productions; Paul Lee en Josh Stern voor wiip; Alex Goldstone voor anonieme inhoud; Hailee Steinfeld; Robbie MacDonald, die ook schrijft; Silas Howard, die ook regisseert en Diana Schmidt. Alena Smith is ook schrijver en showrunner. De serie wordt geproduceerd door wiip, Anonymous Content en Sugar23.