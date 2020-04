Dennis brengt nacht door met Tessa in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

De spanning was zondag goed te voelen tijdens de derde aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch'. Laurence mocht haar drie(!) Extra Powers meteen inzetten en koos ervoor om op date te gaan met Alessio en om Evan vrij te stellen van eliminatie.

Als laatste genoot ze van de slaapkamerbeelden van Dennis en Olivia, wat voor haar meteen het einde betekende van een eventuele nieuwe romance met hem.

Helaas voor Dennis komt hij er nog niet zo makkelijk vanaf en mag hij bij aankomst in de villa meteen weer omkeren naar het strand. Samen met Olivia en Lakeisha ziet hij daar hoe zijn ex, of eigenlijk zijn huidige date, Tessa aan komt lopen om verhaal te halen bij haar Haagse lover die zomaar naar Thailand is gevlucht. Tessa, die door haar deelname aan het vijfde seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' een bekend gezicht is voor de kijkers, gaat meteen met Dennis op date en besluit om haar Extra Power in te zetten en de nacht met hem door te brengen in een luxe suite.

Terwijl het feest in de villa losbreekt, heerst er dan maar 1 vraag: 'Waar is Dennis nou?'.

Wanneer Dennis en Tessa de volgende dag aankomen in de villa, zet Olivia al snel een punt achter haar prille romance met Dennis. Tijd om te rouwen heeft ze helaas niet, want ze mag meteen daarna naar het strand met Laurence en Lynn. Daar zien we Lynn enorm schrikken om wie er uit het water loopt, maar voordat we erachter komen wie het is, mogen we genieten van Dante die op zijn date met Ayla besluit om te bungeejumpen.

De enige vraag die dan bij de kijkers leeft, is: 'WELKE EX IS NEXT?!'

Tessa (23)

'Ik val op de verkeerde jongens, dus die niet trouw zijn en vreemdgaan.'

Look who’s back! De 23-jarige Tessa is gek op gespierde mannen met tatoeages en een heerlijk zonnebank-kleurtje. Deze pittige en eerlijke Nederlandse dame was al eerder te zien in 'Ex On The Beach: Double Dutch' toen ze tijdens het All Stars seizoen uit het water kwam voor Silvester. Nu is ze terug met maar 1 man op haar vizier: Dennis. Tessa en Dennis waren namelijk gewoon aan het daten toen de blonde hengst besloot om naar Thailand te vertrekken. Gaat het haar lukken om hem voor zich terug te winnen, of zal ze zijn leven de komende weken tot een hel maken?

Het zesde seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is iedere zondagavond om 21.30 uur te zien op MTV.