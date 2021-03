De opvolger van 'The Masked Singer' is... 'The Masked Dancer'

De Britse commerciŽle zender ITV heeft het productieproces opgestart voor de opvolger van de internationale tv-hit 'The Masked Singer'. Maak je klaar voor 'The Masked Dancer!'

Volgend op het enorme succes van hitshow 'The Masked Singer' komt binnen afzienbare tijd het nieuwe 'The Masked Dancer op de Britse televisie. In deze nieuwe serie, geproduceerd door Bandicoot Scotland, zullen beroemde deelnemers unieke dansen uitvoeren, terwijl ze van top tot teen bedekt zijn met extravagante, kleurrijke kostuums en maskers, waardoor de kijkers en het sterrenpaneel hun identiteit kunnen raden. 'The Masked Dancer' wordt laat in het voorjaar uitgezonden op ITV.

Het nieuwe format bevat 12 beroemdheden die de dansvloer betreden om alter ego's van personages neer te zetten terwijl ze proberen om het paneel te imponeren en te verwarren met hun moves. Aanwijzingen zullen bij elke dansact het panel en de thuisdetectives helpen om te achterhalen wie achter de maskers zit. Alle dansstijlen zullen overigens aan bod komen: van ballet tot ballroom, salsa tot swing en alles daartussenin.

Katie Rawcliffe, ITV's Head of Entertainment Commissioning: ''The Masked Singer' was een enorme hit voor ITV en de kijkers kunnen geen genoeg krijgen van het kleurrijke raadspel. 'The Masked Dancer' zal voortbouwen op dat succes en een nieuw format creëren dat net zo leuk en onderhoudend zal zijn voor onze kijkers.'

Of 'The Masked Dancer' ook naar België en Nederland zal komen, is nog even geduldig afwachten.