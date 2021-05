De makers van Netflix' 'DARK' starten met productie van '1899'

Netflix en DARK WAYS, het nieuwe productiebedrijf onder leiding van Jantje Friese en Baran bo Odar, kondigden dit weekend de productiestart aan van hun langverwachte nieuwe Netflix Original '1899'.

De makers achter de bekroonde Duitse serie 'DARK', die over de hele wereld lof ontving, stelden een internationale cast samen, waaronder de Belgische acteur Jonas Bloquet, Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume en Anton Lesser. De reeks wordt meertalig met personages die spreken in hun eigen moedertaal.

Schrijver, producent en maker Jantje Friese: ''1899' is een echte Europese serie met personages uit verschillende landen die elk hun eigen taal spreken. We prijzen ons gelukkig dat dit schitterende talent van over de hele wereld samen met ons deze spannende reis wilt aanvatten.'

Wat deze reeks zo uniek maakt zijn de opnames in een nieuw, speciaal gebouwd virtueel productiestadium. Het is de grootste LED-Volume van zijn soort in Europa en biedt de mogelijkheid om een aanzienlijk aantal complexe visual effects shots in-camera vast te leggen via virtuele sets en locaties die met game engine technologie zijn gecreëerd. De geavanceerde virtuele productiefase is eigendom van DARK BAY, een bedrijf dat is opgericht door DARK WAYS en Studio Babelsberg met steun van Netflix. De virtuele productiefase zal permanent worden ondergebracht in de al langer bestaande Babelsberg Studios, vlak buiten Berlijn, en biedt content creators nieuwe en innovatieve manieren aan van creatieve storytelling.

Regisseur, producent en maker Baran bo Odar over de virtuele productiefase van DARK BAY: 'Het is door de samenwerking met Netflix dat we onze visie achter '1899' tot leven kunnen brengen. Dankzij hun steun en toewijding hebben we het Volume kunnen bouwen, en zo wordt '1899' een pioniertitel voor Duitsland en daarbuiten. De infrastructuur is baanbrekend voor het Duitse productielandschap en kan ook enorme creatieve voordelen opleveren voor filmmakers en creatievelingen over de hele wereld.'

Rachel Eggebeen, Directeur EMEA Netflix Originals, voegt toe: 'We zijn blij dat we Jantje en Bo konden ondersteunen bij het vinden van een perfecte oplossing voor hun creatieve visie voor 1899. De virtuele productiefase-infrastructuur zal nieuwe kansen creëren, en we zijn volledig toegewijd om deze technologische vooruitgang naar de Duitse entertainmentindustrie te brengen.'

Odar en Friese bundelen hun krachten opnieuw met uitzonderlijk talent achter de camera bekend uit het 'DARK'-universum zoals director of photography Nikolaus Summerer, set designer Udo Kramer en componist Ben Frost, en werken daarnaast ook samen met nieuwe medewerkers zoals casting director Lucy Bevan, Oscar genomineerde kostuumontwerpster Bina Daigeler en Framestore's geïntegreerde visualisatie-, virtuele productie- en VFX-teams onder supervisie van Christian Kaestner.

'1899' wordt geproduceerd door DARK WAYS in samenwerking met Netflix. DARK WAYS ontvangt financieringssteun voor 1899 van het Duitse Motion Picture Fund en Medienboard Berlin-Brandenburg. De infrastructuurinvestering voor de virtuele productiestudio van DARK BAY kreeg steun van de Investeringsbank van Brandenburg (ILB).

Over '1899'

'1899' bestaat uit 8 afleveringen en volgt de mysterieuze omstandigheden rondom de reis van een immigrantenschip van Europa naar New York. De passagiers, allen met verschillende achtergronden en nationaliteiten, worden verenigd door hun hoop en dromen aan de vooravond van een nieuwe eeuw en hun toekomst in het buitenland. Wanneer ze op open zee een tweede schip ontdekken dat al maanden vermist was, neemt hun reis echter een onverwachte wending. Wat ze aan boord aantreffen zal hun overtocht naar het beloofde land veranderen in een nachtmerrie-achtig raadsel, waarbij het verleden van elke passagier wordt verbonden door een web van geheimen.