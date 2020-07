Corona duikt op in 'Grey's Anatomy'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2019

De makers van 'Grey's Anatomy' laten weten dat corona een thema wordt in het nieuwe seizoen van de populaire Amerikaanse ziekenhuisserie. Dat meldt AD.

Net zoals elk jaar praten de makers van 'Grey's Anatomy' ook dit jaar met echte dokters om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Het spreekt voor zich dat de coronacrisis gespreksonderwerp nummer één was en daarom krijgt de epidemie een plaats in het verhaal. Volgens Krista Vernoff, uitvoerend producente van de serie, is het praktisch onmogelijk voor een serie als 'Grey's Anatomy' om het coronavirus zomaar te laten passeren.



Op dit moment zijn de schrijvers dus volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, het zeventiende al. Wanneer we de nieuwe afleveringen mogen verwachten, is nog niet bekend.



Bron: AD