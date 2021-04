Comedy Central Filmweekend elke week een tv première

Vanaf zondag 25 april zit je ieder weekend voor de buis gekluisterd voor het Comedy Central filmweekend! ViacomCBS zender Comedy Central zendt op vrijdag, zaterdag en zondag een film uit, waarvan elke week een filmpremière.

Er is voor ieder wat wils: van de Sherlock Holmes komedie 'Holmes & Watson' tot de animatiefilm Angry Birds gebaseerd op het razend populaire computerspelletje. Check hieronder welke filmpremières op de agenda, ieder weekend één filmpremière om 20.30 uur op Comedy Central!

ZONDAG 25 APRIL, 20.30 UUR | 'WHAT MEN WANT'

Na de hilarische comedy 'What Women Want', worden nu de rollen omgedraaid! Ali moet continu concurreren met haar mannelijke collega's. Tot ze op een dag ineens de gedachten van mannen kan horen. Met deze nieuwe gave is ze haar collega’s te slim af maar zet ze wel haar relaties op het spel.

Acteurs: Taraji P. Henson, Aldis Hodge, Tracy Morgan, Erykah Morgan

ZATERDAG 1 MEI, 20.30 UUR | 'HOTEL TRANSYLVANIA 3'

Mavis verrast Dracula met een reis voor de familie op een luxueus cruiseschip. Zo kunnen ze er tijdens de zomer even tussenuit knijpen. Alles verloopt goed totdat Dracula verliefd wordt op Ericka, de kapitein van het schip. Hij is duidelijk niet op de hoogte van het feit dat ze een afstammeling is van zijn grote vijand Abraham Van Helsing.

Acteurs: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez

ZATERDAG 8 MEI, 20.30 UUR | 'ANGRY BIRDS'

De film speelt zich af op een prachtig eiland vol met vogels. Alle vogels die op dit paradijselijke eiland wonen zijn erg blij, vrolijk en gelukkig, ook al kunnen ze niet vliegen.

Acteurs: Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph

ZATERDAG 15 MEI, 20.30 UUR | 'EMOJI MOVIE'

Verstopt in de berichtenapp ligt Textopolis, een bruisende stad waar alle emojis wonen, in de hoop te worden geselecteerd door de gebruiker van de telefoon. In deze wereld heeft elke emoji slechts één gelaatsuitdrukking. Met uitzondering van Gene, een uitbundige emoji die zonder filter werd geboren en meerdere uitdrukkingen heeft. Gene is vastbesloten om "normaal" te worden net als de andere emojis. Hiervoor roept hij de hulp in van zijn handige beste vriend Hi-5 en de beruchte codekraker Jailbreak. Samen beginnen ze aan een episch avontuur door de apps op de telefoon om de code te vinden om Gene te repareren.

Acteurs: T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph

ZONDAG 23 MEI, 20.30 UUR | 'HOLMES & WATSON'

De briljante detective Sherlock Holmes herenigt zich met zijn goede vriend, de dokter John Watson. Ze krijgen de eer om de Britse koningin te ontmoeten, maar komen in moeilijke en gênante situaties terecht. Als blijkt dat over enkele dagen een aanslag gepleegd zal worden op diezelfde koningin, moet het olijke duo haar beschermen tegen ene James Moriarty.

Acteurs: Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall, Ralph Fiennes

ZONDAG 30 MEI, 20.30 UUR | 'CRASH PAD'

De hopeloze romanticus Stensland denkt de ware liefde gevonden te hebben in de oudere Morgan. Hij ontdekt echter dat zij getrouwd is en dat ze hun relatie slechts als wraakmiddel ziet tegen haar nalatige echtgenoot. Stensland dreigt de waarheid te vertellen aan haar man, maar zijn plan faalt wanneer die laatste besluit zijn vrouw een koekje van eigen deeg te geven.

Acteurs: Domhnall Gleeson, Christina Applegate, Thomas Haden Church, Nina Dobrev

ZONDAG 6 JUNI, 20.30 UUR | 'MAD FAMILIES'

Drie gezinnen komen aan op een camping. Het eerste gezin is hispanic, het tweede Afro-Amerikaan, en het laatste gezin is blank. De gezinnen lopen elkaar tegen het lijf en komen tot de ontdekking dat ze alle drie dezelfde plek op de camping gereserveerd hebben. Geen van de gezinnen is echter van plan de camping te verlaten. Ze besluiten een reeks wedstrijden te doen om te bepalen wie de plek krijgt.

Acteurs: Charlie Sheen, Naya Rivera, Charlotte McKinney, Leah Remini

ZATERDAG 12 JUNI, 20.30 UUR | 'WONDER PARK'

'Wonder Park' vertelt het verhaal over een bijzonder pretpark waar de fantasie van een creatief meisje genaamd June tot leven komt.

Acteurs: Sofia Mali, Jennifer Garner, Mila Kunis, Ken Hudson Campbell