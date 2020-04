Comedians dansen in nieuwe serie 'The Funny Dance Show'

Met presentatoren Justine Marino en Heidi Heaslet, juryleden Loni Love, Allison Holker en Justin Martindale. De comedians strijden om $10,000 voor een goed doel naar keuze.

Hosts, makers en uitvoerend producenten: Justine Marino en Heidi Heaslet

Juryleden: Loni Love (comedian en co-host van 'The Real'), Allison Holker ('So You Think You Can Dance' en 'Dancing with the Stars') en Justin Martindale (comedian en tv-persoonlijkheid).

Over de show

Gebaseerd op Justine Marino en Heidi Heaslet’s liveshow 'The World Famous Comedy Store' geeft 'The Funny Dance Show' een nieuwe draai aan jouw favoriete danscompetities. De nieuwe serie laat zien wat er kan gebeuren als de meest grappige, en soms niet meest ritme gevoelige, comedians dansrivalen worden. Of ze het nou goed doen op de dansvloer of niet, het resultaat is altijd hard lachen.

Iedere week werken twee teams van comedians met professionele choreografen en een grote groep met back-up dansers om de choreografie perfect uit te voeren tijdens een serie dance-offs, die beoordeeld worden door de jury. Als het showtime is proberen de comedians letterlijk niet hun been te breken tijdens hun optreden voor een live publiek, maar wel $10,000 te winnen voor het goede doel naar keuze.

De teams bestaan uit: Jessimae Peluso en Flula Borg vs. Candice Thompson en Maz Jobrani; Jade Catta-Preta en Marcella Arguello vs. Daniel Franzese en Irene Choi; Fortune Feimster en Willie Hunter vs. Fahim Anwar en Becky Robinson; Ron Funches en Blair Socci vs. Adam Ray en Brad Williams; Kel Mitchell en Carly Jibson vs. Yamaneika Saunders en Jeremiah Watkins, en anderen.

'The Funny Dance Show' is een Ugly Brother Studios productie met Mike Duffy, Tim Duffy, Justine Marino, Heidi Heaslet en Rob Bagshaw als uitvoerend producenten.

'The Funny Dance Show' gaat in première op 3 april om 21.00 uur in première op E!.