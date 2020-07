Comeback voor 'De wonderjaren'

De Amerikaanse serie 'The Wonder Years' keert terug op televisie. De regie is in handen van Fred Savage, die in de originele serie Kevin Arnold speelde. Dat meldt Het Nieuwsblad.

'The Wonder Years' liep oorspronkelijk van 1988 tot 1993 en speelt zich af aan het eind van de jaren 60 en begin jaren 70. Centraal staan de opgroeiende tiener Kevin Arnold en zijn omgeving. Nu keert de reeks dus terug, maar deze keer volgen we een zwarte familie. Savage neemt de pilootaflevering voor zijn rekening, en daarna misschien de rest van de serie. 'The Wonder Years' wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC, in Vlaanderen was de reeks in de jaren 90 te zien op de VRT.



Bron: Het Nieuwsblad, IMDB.