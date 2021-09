'Cities of the Underworld' in oktober op HISTORY Channel

De geschiedenis schuilt overal om ons heen en, zoals je snel zult ontdekken, ook ónder ons. In grote steden, wereldwijd, overschaduwen torenhoge wolkenkrabbers alles, toeteren taxi's voortdurend en venten straatverkopers hun koopwaar.

Maar daaronder liggen andere steden opgestapeld, elk met zijn eigen fascinerende en onbekende geschiedenis. 'Cities of the Underworld' onderzoekt deze lagen, die vaak honderden meters diep zijn, onderzoekt de oude waterkelders van de stad, vochtige kerkers, griezelige graven, clandestiene schuilplaatsen en zelfs ondergrondse scheepswrakken die honderden en honderden jaren geleden verloren zijn gegaan. Wat zijn die ondergrondse lagen van de dichtstbevolkte steden op aarde? En hoe bouwden (en bouwen) ingenieurs die lagen op tot de straten van nu? Deze serie onthult de technologische wonderen die de bouw van de ene stad bovenop de andere mogelijk maakten: letterlijk.

'Cities of the Underworld', vanaf 4 oktober iedere maandag om 19.35 uur.

MOUNTAIN MEN (S10)

Vanaf 13 oktober, iedere woensdag om 21.25 uur

'The Mountain Men' zijn terug, met wederom een spannend seizoen! De winter verliest zijn greep op de bergen van Noord-Amerika. Maar dat betekent niet dat het leven hier makkelijker wordt. Als de dooi begint en de rivieren met hun razende afvoer aanzwellen, biedt dat de 'Mountain Men' nieuwe kansen om voorraden aan te leggen, hun eigen voedsel te verbouwen en hun huizen te versterken. Maar dit jaar graven ze dieper als nooit tevoren. De Mountain Men en hun families zijn meesters in onafhankelijkheid en in leven van het land. Maar zelfs zij bereiden zich voor op een veranderende wereld - een wereld met wellicht de ultieme test: wie kan zich op het ergste in de wildernis van Amerika voorbereiden?

TULSA BURNING: THE 1921 RACE MASSACRE

Zondag 3 oktober om 21.25 uur

Ter ere van Black History Month werpen we een diepgaande en ontnuchterende blik op de tragische gebeurtenissen van een eeuw geleden. De documentaire focust op een bepaalde periode, van de geboorte van Black Wall Street tot de catastrofale ondergang in de loop van twee bloedige dagen, de neergang en wederopbouw. 'Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre' volgt ook de hedendaagse opgravingen in de stad, op de Oaklawn Cemetery, waar talloze ongemarkeerde doodskisten zijn teruggevonden van slachtoffers die tijdens het bloedbad werden gedood en begraven.

SECRET WARS UNCOVERED

Vanaf 21 oktober, iedere donderdag om 21.25 uur

'Secret Wars Uncovered' onthult de schokkende feiten achter veldslagen die voor de rest van de wereld verborgen zijn gehouden. Gestreden met dubieuze politieke bedoelingen of vanwege ronduit illegale motieven, zijn dit de meest controversiële en verborgen conflicten die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door grote mogendheden zijn uitgevochten. Deze serie graaft diep in de archieven en spreekt met ervaren oorlogscorrespondenten die licht op de mysterieuze geschiedenis van deze veldslagen werpen, die voorheen door geheimhouding en verkeerde informatie werden verborgen. Door middel van intense archiefbeelden en animaties, onderzoekt de serie de geavanceerde wapens en undercoverstrategieën die deze geheime operaties ondersteunden. Onze deskundige historici komen ook tot de kern van de oorsprong van deze oorlogen. Van over de hele wereld behandelen we conflicten uit de Krim, Jemen, Somalië, Laos, Midden-Amerika en nog veel meer. Al deze conflicten hebben plaatsgevonden in onze levende herinnering, maar in alle gevallen is de omvang van het conflict verborgen gebleven - tot nu toe.