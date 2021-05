Cees Nooteboom en Marjolijn van Heemstra in 'Brommer op Zee'

In 'Brommer op Zee' interviewen Ruth Joos en Wilfried de Jong wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. Deze week zijn onder anderen te gast: Cees Nooteboom, Marjolijn van Heemstra en in het schrijfhok: Jeroen Olyslaegers.

Cees Nooteboom (1933) schreef het essay Over het Japanse klooster Kozan-ji en de beroemde dierentekeningen. Hierin schrijft hij over zijn ontdekkingen in het klooster Kozan-Ji in het noorden van Kyoto, waar rollen met tekeningen van speelse dieren uit de vroege dertiende eeuw te vinden zijn.

Marjolijn van Heemstra (1981) vertelt over haar boek In lichtjaren heeft niemand haast – een pleidooi voor meer ruimte in ons leven. Een boek over de verschillende percepties van ruimte: in ons hoofd, in ons leven en de ruimte voorbij de aarde.

In het schrijfhok ontmoet Wilfried de Jong iedere week een andere schrijver. De Jong schrijft een boodschap aan de gast, die vervolgens tijdens de uitzending iets terugschrijft. Aan het einde van de uitzending komt het antwoord. Deze week: Jeroen Olyslaegers

Het verfilmde gedicht is deze keer Soeverein van Leonard Nolens

'Brommer op Zee', zondag 23 mei om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en om 22.00 uur op Canvas.