'Bridgerton' start productie van derde seizoen

Netflix en Shondaland kondigen vandaag aan dat de opnames van 'Bridgerton' seizoen 3 zijn begonnen. In het nieuwe seizoen volgen we Penelope Featherington (Nicola Coughlan) en Colin Bridgerton (Luke Newton) tijdens hun zoektocht naar de liefde.

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) heeft haar langgekoesterde verliefdheid op Colin Bridgerton (Luke Newton) eindelijk opgegeven na het horen van zijn kleinerende woorden over haar vorig seizoen. Ze heeft besloten dat het tijd is om een man te vinden, het liefst één die haar genoeg vrijheid geeft om haar dubbelleven als Lady Whistledown voort te zetten, ver weg van haar moeder en zussen. Maar vanwege haar gebrek aan zelfvertrouwen mislukken Penelope's pogingen op de huwelijksmarkt dramatisch.

In de tussentijd is Colin teruggekomen van zijn zomerse reis met een nieuwe look en een flinke portie zelfverzekerdheid. Maar tot zijn grote verdriet merkt hij dat Penelope, de enige persoon die hem altijd heeft gewaardeerd, hem de rug toekeert. Colin doet er alles aan om Penelope’s vriendschap terug te winnen en biedt aan haar te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen, zodat ze dit seizoen een echtgenoot kan vinden. Maar wanneer zijn lessen iets te goed blijken te werken, begint Colin zich af te vragen of zijn gevoelens voor Penelope wel echt vriendschappelijk zijn.

Een bijkomende complicatie voor Penelope is haar breuk met Eloise (Claudia Jessie), die een nieuwe vriend heeft gevonden op een onverwachte plek. Ondertussen maakt Penelope's toenemende aanwezigheid in de high society het des te moeilijker om haar Lady Whistledown alter ego geheim te houden.

Showrunner en uitvoerend producent: Jess Brownell

Uitvoerend producenten: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica en Chris Van Dusen

Ontmoet de nieuwe personages

Daniel Francis ('Stay Close') speelt Marcus Anderson: Een charismatische verschijning die elke ruimte waar hij binnenkomt oplicht en de aandacht trekt van een aantal machtige vrouwen - en de woede van anderen.

Sam Phillips ('The Crown') speelt Lord Debling: Een sympathieke heer met ongewone interesses. Maar met weelde en een adellijke titel om zijn uitzonderlijkheden te verbloemen, zal hij dit seizoen geen gebrek hebben aan interesse van de dames.

James Phoon ('Wreck') speelt Harry Dankworth: Wat Dankworth mist aan gevatheid en intelligentie, maakt hij met zijn knappe uiterlijk meer dan goed.