'Border Control: Europe' nieuw op Discovery

Jaarlijks reizen miljoenen mensen naar en door Europa en worden er minstens zoveel producten ingevoerd. Dit gaat alleen lang niet altijd om legale transporten.

Drugs, wapens, cashgeld of zelfs terroristen – van alles wordt geprobeerd langs de douane te krijgen. In 'Border Control: Europe' volgen we het werk van de grenspolitie in Italië, Duitsland, Spanje en België die deze illegale praktijken probeert tegen te houden.

We zien hoe op de luchthaven van Rome een vrouw wordt aangehouden met een tas vol eten dat vloeibare cocaïne blijkt te bevatten, hoe in Frankfurt een postpakket wordt onderschept met daarin een babykrokodil en hoe in Spanje jacht wordt gemaakt op drugsbootjes die de oversteek maken in de Straat van Gibraltar.

Ook in Brussel heeft de grenspolitie de handen vol aan het tegenhouden van illegale goederen die vanuit verschillende landen via deze luchthaven naar binnen worden gesmokkeld. Aan de mannen en vrouwen van deze grenspolitie de moeilijke taak om tussen al die miljoenen koffers en pakketjes de juiste eruit te vissen, zonder dat de gewone passagiers hier al te veel hinder van ondervinden.

'Border Control: Europe', vanaf zondag 17 januari om 21.30 uur op Discovery.