Bluey's eerste special 'Het Bord' gaat zondag in première op Disney+

Disney Branded Television, BBC Studios Kids & Family en Australian Broadcasting Corporation (ABC) kondigen aan dat de nieuwe afleveringen van 'Bluey', waaronder ook een extra lange special, in april in première gaan.

Dit is de eerste wereldwijde uitrol van de serie. De eerste nieuwe aflevering, 'Spookwasmand', gaat in première op zondag 7 april in aanloop naar de première van de 28-minuten durende special 'Het Bord' op zondag 14 april.

'Het Bord' is de langste aflevering ooit van 'Bluey'. 'Spookwasmand' is een aflevering met gewone speelduur. Beide afleveringen zijn geschreven door seriebedenker en schrijver Joe Brumm, geregisseerd door Richard Jeffery en geproduceerd door Ludo Studio.

'Bluey' sloot 2023 af als de best bekeken serie voor kleuters en kinderen en was de tweede meest gestreamde serie bij alle doelgroepen, volgens Nielsen. Tien nieuwe afleveringen van de serie gingen in januari in première op Disney+.

Sinds de lancering in 2018 kreeg 'Bluey' over de hele wereld miljoenen fans en werd de serie alom geprezen om de oprechte en grappige weergave van het gezinsleven en de vreugde van spelen. De serie volgt Bluey, een lief en onuitputtelijk hondje dat samenwoont met haar mama, papa en kleine zusje Bingo.

De veelgeprezen serie is een wereldwijde kijkcijferhit en is bekroond met talloze prijzen, waaronder een vijfde achtereenvolgende AACTA Best Children's Programme Award, International Kids Emmy® Award, de Television Critics Association Award, BAFTA Children & Young People Awards, Critics' Choice Award-nominaties en nog veel meer.

'Bluey' is een gezamenlijke productie van ABC Children's en BBC Studios Kids & Family en is gemaakt en geschreven door Joe Brumm. De productie is in handen van Ludo Studio, dat met meerdere Emmy Awards bekroond werd, in samenwerking met Screen Queensland en Screen Australia. De serie is wereldwijd (buiten Australië, Nieuw-Zeeland en China) te zien op Disney Channel, Disney Junior en Disney+ via een wereldwijde uitzendovereenkomst tussen BBC Studios Kids & Family en Disney Branded Television.