'BLISS' wordt vrijdag wereldwijd gelanceerd op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'BLISS' is een meeslepende liefdesgeschiedenis waarin Greg (Owen Wilson), nadat hij onlangs is gescheiden en ontslagen, de mysterieuze Isabel (Salma Hayek) ontmoet.

Isabel is een vrouw die op straat leeft en ervan overtuigd is dat de vervuilde, mislukte wereld om hen heen niets anders is dan een computersimulatie. In eerste instantie twijfelt Greg hieraan maar hij ontdekt uiteindelijk dat er misschien wel enige waarheid schuilt in de wilde samenzweringstheorie van Isabel.

Geschreven en geregisseerd door Mike Cahill

Geproduceerd door James D. Stern

In de hoofdrol Owen Wilson, Salma Hayek, Nesta Cooper

'BLISS' is vanaf vrijdag 5 februari wereldwijd beschikbaar op Prime Video.