'Ben 10' krijgt een film!

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2020

Cartoon Network's 'Ben 10' bereidt zich voor om nu ook het gehele universum te beschermen in 'Ben 10 vs. The Universe: The Movie'.

De film gaat dit najaar wereldwijd in première en bevat nieuwe personages, omgevingen en speciale krachten voor Ben. Het gaat om de eerste film sinds de nieuwe versie van 'Ben 10' wereldwijd werd gelanceerd in 2016.

De film, momenteel in productie, zit boordevol actie! Een vijand uit Ben's verleden keert terug om de Aarde aan te vallen. Ben moet daarom de ruimte intrekken, terwijl Gwen en opa Max op de begane grond een oogje in het zeil houden. Wanneer Ben verward wordt met de slechterik in de ruimte, moet hij een manier vinden om terug te keren vooraleer het te laat is!

Momenteel loopt het vierde seizoen van 'Ben 10', waar de fans met Team Tennyson op plaatsen als Rome, Tokio en Yucatán terechtkomen, op Cartoon Network. De show is geproduced door Cartoon Network Studios en gecreëerd door Man of Action Entertainment ('Big Hero 6', 'Generator Rex'), met John Fang ('Mixels', 'Generator Rex') als uitvoerend producent.

Nieuwe afleveringen van Ben 10 zijn vanaf 23 maart elke weekdag om 20.35 uur te zien op Cartoon Network.