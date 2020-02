Belgische ontwerper Sander Bos in Amazon Original Serie 'Making the Cut' - VIDEO

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

De Amazon Original Serie 'Making The Cut' onthult een eerste officiŽle blik op het aankomende seizoen. De serie wordt gepresenteerd en geproduceerd door Heidi Klum en Tim Gunn.

In 'Making the Cut' wordt een groep van twaalf getalenteerde ondernemers en ontwerpers gevolgd tijdens een fashion competitie. De serie krijgt tien afleveringen en is vanaf vrijdag 27 maart 2020 te zien op Prime Video, er gaan iedere week twee nieuwe afleveringen in première, met als hoogtepunt de finale op 24 april 2020.

De winnende looks die gecreëerd worden tijdens de serie worden direct in gelimiteerde aantallen online aangeboden in de 'Making the Cut' store op Amazon. Gedurende de serie worden degenen die 'make the cut' niet waarmaken uitgeschakeld en in de finale zal de winnende ontwerper één miljoen dollar ontvangen om te investeren in zijn of haar merk met daarnaast de mogelijkheid om een exclusieve fashionlijn te creëren die verkocht zal worden op Amazon.

De twaalf ontwerpers die mee doen aan 'Making the Cut' zullen de drie fashion hoofdsteden bezoeken, New York, Parijs en Tokio, daar krijgen zij uitdagingen en opdrachten die niet alleen hun ontwerpvaardigheden op de proef stellen, maar ook hun vermogen om een bedrijf te runnen. In de jury zitten een aantal bekende en invloedrijke mensen uit de modewereld, zij beoordelen de looks, ontwerpen en het inzicht in de fashion-industrie. Dit zijn onder andere Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld en Chiara Ferragni. De executive producers van de serie zijn Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn en Jennifer Love en de serie is geregisseerd door Ramy Romany en geproduceerd door Amazon Studios en SKR Productions.

Dit zijn ontwerpers die strijden om de ultieme prijs:

Sander Bos, 24, Hasselt, België: Met zijn avant-gardistisch geïnspireerde looks is Bos een jonge ontwerper die zijn eigen kledinglijn runt. Hij is opgegroeid in een kleine stad in België en is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, hij is op zoek naar wereldwijde bekendheid.

Rinat Brodach, 35, New York City: Brodach is van jongs af aan een fan van fashion, al sinds zij in Israël opgroeide en later naar de VS kwam om design te studeren. Haar gelijknamige lijn heeft een minimalistische, chique, gender-vrije esthetiek die haar eigen rechtlijnige persoonlijkheid weerspiegelt. Ze heeft onlangs Billy Porter gekleed voor de Critics' Choice Awards en haar ontwerpen zijn ook gedragen door Laverne Cox en Adam Lambert.

Ji Won Choi, 26, New York City: Ji Won Choi is afgestudeerd aan Parsons School of Design. Zij is een ontwerper van hoogwaardige active-streetwear die ze verkoopt onder haar eigen merknaam. Ze heeft samengewerkt met Adidas en haar ontwerpen zijn gedragen door Beyoncé en Kendall Jenner. Geboren in Seoul, Zuid-Korea, opgegroeid in Oklahoma en opgeleid in New York City en Parijs, is haar werk een reflectie van hoe Choi zichzelf ziet in de wereld.

Jasmine Chong, 31, New York City: Chong is geboren en getogen in Kuala Lumpur, Maleisië, en is de eigenaresse van haar gelijknamige vrouwelijke ready-to-wear kledinglijn. Ze was eerder te zien op NYFW en haar ontwerpen waren al te zien in een aantal modetijdschriften. Geïnspireerd door haar oma, die coupeuse was, en haar moeder die modeontwerpster was, focust ze zich op het creëren van mooie kleding voor alle lichaamstypes.

Jonny Cota, 35, Los Angeles, CA: Cota, de eigenaar van het hoogwaardige streetwear-merk Skingraft, produceert jaarlijks twee ready-to-wear collecties voor mannen en vrouwen, daarnaast is hij vijf keer op de New York Fashion Week te zien geweest. Ook heeft hij beroemdheden zoals Nicki Minaj en Beyoncé gekleed.

Martha Gottwald, 28, Richmond, VA: in Louisiana geboren en moeder van twee, is eigenaar van het damesmode merk Neubyrne. Zij was te zien in de Britse Vogue en ook op NYFW. Net als Gottwald zelf omarmt Neubyrne kleur en eigenzinnigheid. Als overlevende van een bijna fataal auto-ongeluk, leerde zij wat kracht en uithoudingsvermogen kunnen betekenen. Zij is een relatief nieuwe ontwerpster en liet zich inspireren door ambachtslieden die zij in Singapore ontmoette.

Troy Hul Arnold, 34, New York City: Hul Arnold, adjunct-professor bij Parsons, werd geboren in Trinidad en Tobago en kwam als kind naar de VS. Zijn merk, Hul Arnold, heeft minimalistische avant-gardistische op vrouwen geïnspireerde looks; één van zijn ontwerpen werd gedragen door Sarah Jessica Parker in Glee. Hul Arnold benadert zijn mode op ambachtelijke wijze en noemt zijn ontwerpen functionele sculpturen.

Joshua Hupper, 38, Shanghai, China: Hupper is de oprichter van BABYGHOST, een zeer succesvol e-commerce modemerk gevestigd in China. Hupper's ontwerpen zijn te zien in Vogue en op catwalks over de hele wereld. Zijn lijn bestaat uit jeugdige, vrouwelijke, ready-to-wear mode voor 'brutale meisjes'. Oorspronkelijk afkomstig uit Columbus, Ohio, werden Huppers talenten gevormd door zijn artistieke opvoeding en stages bij Diane Von Furstenburg en Thakoon.

Esther Perbandt, 43, Berlijn, Duitsland: Esther Perbandt is geboren en getogen in Berlijn, zij is gehard in Moskou en heeft het raffinement verworven in Parijs. Haar eigen gelijknamige lijn is gewaagd en op mannenmode geïnspireerd. Perbandt heeft meer dan 30 collecties gecreëerd in het 15-jarig bestaan van het merk en runt al tien jaar een zeer succesvolle boetiek in Berlijn. Als kunstenaar heeft ze ook meegewerkt aan talloze muziek-, film- en theaterprojecten.

Will Riddle, 31, New York City: Riddle's ontwerpkwaliteiten, met een moderne kijk op oude glamour, hebben geleid tot een reeks indrukwekkende banen, waaronder Atelier Director bij Oscar de la Renta, 3.1 Philip Lim, en nu de men's designer bij Kith - een lange weg als je opgegroeid ben in een woonwagenkamp in Ohio. Met deze indrukwekkend CV is Riddle klaar om zijn eigen label te beginnen.

Sabato Russo, 64, Milaan, Italië: Russo is een doorgewinterde ontwerper met een carrière van 25 jaar in de fashion industrie, hij is eigenaar van het merk Satorial Monk, dat zich richt op luxe eenvoud. Russo, een voormalig model, spreekt vier talen en heeft een international design perspectief dat is zichtbaar is in geraffineerde, tijdloze looks. Russo werkt momenteel aan zijn "Made in Italy" lijn onder de naam Sabato Russo.

Megan Smith, 38, Los Angeles, CA: Smith is geboren en getogen in Kansas City en ontdekte voor het eerst haar liefde voor mode tijdens het maken van kleding voor haar Barbie-poppen. Na het ontwerpen van een private label voor verschillende grote merken en retailers, begon Smith met haar eigen lijn 'Megan Renee'. De reactie op haar eerste modeshow tijdens de Los Angeles Fashion Week was zo overweldigend dat ze haar online boutique lanceerde om haar collecties aan klanten wereldwijd te verkopen. Haar collectie bestaat uit vrouwelijke, op de jaren '70 geïnspireerde cocktailkleding.