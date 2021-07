Bekijk nu de trailer van het allerlaatste seizoen van 'The Walking Dead'!

'The Walking Dead' is terug met het allerlaatste seizoen welke verdeeld zal worden in 3 delen van 8 afleveringen. Hoe het gaat aflopen is nog een groot geheim maar zeker is dat we meer gaan zien van de relatie tussen Negan en Daryl.

Ook Maggie zal haar comeback maken in de spectaculaire finale van een van de grootste TV-series allertijden. Vandaag onthullen Disney+ Star en FOX de teaser trailer samen met nieuwe beelden en details over wat er staat te gebeuren voor de personages van het elfde en tevens laatste seizoen van de iconische apocalyptische thriller 'The Walking Dead'.

'The Walking Dead' is vanaf maandag 23 augustus te zien op Star via Disney+ en op FOX, elke maandag om 22.00 uur een nieuwe aflevering.

Meer details over de personages in het laatste seizoen:

DARYL - Norman Reedus

Daryl, een man van weinig woorden, is openhartig, vermoeid, gereserveerd en vooral strategisch. Zijn nomadische karakter stelt hem in staat om zichzelf door het bekende en onbekende te loodsen. De afstand tussen hem en Carol is een probleem dat opgelost moet worden, maar het verzamelen van voedsel en voorraden heeft voorrang. Een wijze les: kom niet aan zijn hond.

CAROL - Melissa McBride

Carol is standvastig in het helpen bij de wederopbouw van Alexandria en wil iedereen binnen de muren van de stad beschermd en gevoed houden, maar anderen zien het overleven anders. De spanning tussen haar en Daryl houdt haar bezig, maar ze blijft onafhankelijk. Toch zal ze altijd moeite doen om zichzelf, haar familie en haar gemeenschap te beschermen.

EUGENE - Josh McDermitt

Eugene is op zijn eigen unieke manier een risico nemer en heeft een groot schuldgevoel. Hij is zich bewust van de gevolgen van elke beslissing die hij ooit heeft genomen of in de toekomst zal nemen. Maar is hij in zijn emotionele toestand in staat te vertrouwen op wat hij zegt en ziet?

EZEKIEL - Khary Payton

Ezekiel is een dierenverzorger die koning werd. Een man met kanker die een onsterfelijk optimisme heeft. Ezekiel heeft zijn naasten en zichzelf altijd geholpen om beter te leven en beter te worden in wat ze doen. Nog steeds gevangengenomen door de troopers, voelt Ezechiël dat hij een ernstige fout heeft begaan.

JERRY - Cooper Andrews

Jerry is waakzaam en zijn vertrouwen en leiderschap zijn zonder twijfel. Zijn optimisme is soms het enige lichtpuntje in deze donkere wereld. Maar verwar zijn lichtzinnigheid niet met zwakte.

YUMIKO - Eleanor Matsuura

Yumiko's kracht schuilt in haar intellectheid. Eenmaal gevangen genomen, heeft ze weinig tolerantie voor de ondervraging door de troopers. Ze is dan ook anders dan iedereen die ze eerder hebben ondervraagd, waardoor de situatie in een ander licht kan worden bekeken, terwijl ze de geheimen van haar nieuwe omgeving blootlegt.

JUDITH - Cailey Fleming

Judith, een kind geboren in de apocalyps, is sterker dan haar leeftijd zou doen vermoeden. Ze blijft haar hoofd hoog houden en vecht om iedereen in leven te houden. Ze voelt de druk van mogelijk de enige overgeblevene in haar naaste familie te zijn, wat een zware last vormt om op welke leeftijd dan ook om te dragen.

PRINCESS - Paola Lázaro

Hoe beknellend de situatie ook is, Princess gelooft dat alles goed komt. Haar hoofd is misschien in de wolken, maar haar kracht om te overleven is afgestemd op hoe het leven werkt in de apocalyps. Als ze naar haar innerlijke stem zou luisteren, realiseert zij zich dat haar instincten en observaties de sleutel zijn tot het oplossen van de meeste problemen.

Het laatste seizoen van 'The Walking Dead' is vanaf 23 augustus te zien op Disney+ Star en FOX.