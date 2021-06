Bekijk nu de spannende trailer van het tweede seizoen van 'Sky Rojo'

Netflix heeft de trailer vrijgegeven van het tweede seizoen van 'Sky Rojo'. Adrenaline, actie en latin-pulp zijn weer de rode draad in de nieuwe afleveringen die vanaf 23 juli exclusief op Netflix te zien zullen zijn.

In dit seizoen zien we hoe Coral, Wendy en Gina meer dan ooit een eenheid vormen. De vrouwen willen koste wat kost wraak nemen en daardoor worden de rollen omgedraaid: de jagers worden nu de prooi. Ze worden nog steeds achtervolgd door Romeo, Moises en Christian, maar in tegenstelling tot de vrouwen ontstaan er bij hen wel conflicten die ervoor zorgen dat hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef gesteld wordt.

'Sky Royo' - seizoen 2, vanaf 23 juli op Netflix.