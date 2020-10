Bekijk de officiële trailer van 'The Midnight Sky' met George Clooney

Bekijk de officiŽle trailer van 'The Midnight Sky' met George Clooney

Foto: © Netflix 2020

In 'The Midnight Sky' volgen we Augustine (George Clooney), een eenzame maar briljante wetenschapper in het noordpoolgebied.

Hij moet alles op alles zetten om te voorkomen dat Sully (Felicity Jones) en haar mede-astronauten terugkeren naar aarde tijdens een mysterieuze wereldramp.

Deze bewerking van Lily Brooks-Daltons veelgeprezen roman 'Good Morning, Midnight' wordt geregisseerd door Clooney, met in de hoofdrollen David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir en Tiffany Boone.

Cast: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir en Kyle Chandler en nieuwkomer Caoilinn Springall

Regisseur: George Clooney

Gebaseerd op het boek van: Lily Brooks-Dalton

Scenario door: Mark L. Smith

Producers: Grant Heslov, George Clooney, Keith Redmon, Bard Dorros, Cliff Roberts

Uitvoerend producenten: Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter

Cameraregisseur: Martin Ruhe

Production Designer: Jim Bissell

Kostuumontwerper: Jenny Eagan

Editor: Stephen Mirrione

Componist: Alexandre Desplat