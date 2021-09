Bekijk de officiële trailer van de nieuwste Prime-serie 'I Know What You Did Last Summer'

'I Know What You Did Last Summer' is geschreven en geproduceerd door Sara Goodman. Het is gebaseerd op Lois Duncan's roman uit 1973, die ook de basis vormde voor de iconische film uit 1997.

Een jaar na het fatale auto-ongeluk dat hun afstuderen achtervolgde, vindt een groep tieners zichzelf gebonden door een duister geheim en gestalkt door een brute moordenaar. Terwijl ze proberen uit te zoeken wie er achter hen aan zit, onthullen ze de donkere kant van hun schijnbaar perfecte stadje - en zichzelf. Iedereen verbergt iets, en het ontdekken van het verkeerde geheim kan dodelijk zijn.

'I Know What You Did Last Summer' wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television. Goodman schrijft en produceert samen met Original Film's Neal H. Moritz en Pavun Shetty, Erik Feig, Peter Guber, Atomic Monster's James Wan, Michael Clear, en Rob Hackett, Craig William Macneill en Shay Hatten. In de serie spelen Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, en Brooke Bloom.

'I Know What You Did Last Summer' is vanaf 15 oktober beschikbaar op Prime Video.