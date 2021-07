Bedenker Simon Cowell begraaft 'The X Factor'

In Groot-Brittannië komt er geen nieuw seizoen meer van de talentenjacht 'The X Factor' op de commerciële zender ITV. Geen beslissing van de zender, maar van bedenker en jurylid Simon Cowell zelf.

'The X Factor' was zeventien jaar lang te zien in het Verenigd Koninkrijk. Het programma was een springplank voor onder meer groepen als Little Mix en One Direction. Die boysband werd gevormd door kandidaten die oorspronkelijk apart aan de talentenjacht deelnamen en onder impuls van Simon Cowell na het programma samen verder gingen. De band werd over de hele wereld populair.

'The X Factor' was jarenlang een van de meest bekeken programma's in het Verenigd Koninkrijk, maar verloor de laatste jaren steeds meer kijkers. Simon Cowell wil zich nu gaan concentreren op het nieuwe format 'Walk The Line', volgens Het Laatste Nieuws nog het best te vergelijken met een muzikale versie van 'Who Wants To Be A Millionnaire?' ('Miljonair').

'The X Factor' was begin jaren 2000 ook bij ons op VTM te zien. Het eerste seizoen werd gewonnen door Udo, seizoen twee staat op naam van ene Dirk De Smet, maar vooral de nummer twee uit de reeks valt op. Runner-up was niemand minder dan Tom Dice.

Bron: hln.be - eigen bericht