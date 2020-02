BE & NL genomineerden voor 'Nickelodeon Kids' Choice Awards' bekend

Nog even en het is tijd om de oranje loper uit te rollen! De 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020' is het grootste en meest slijmerige feest van het jaar voor kinderen.

Tijdens dé awardshow worden hun helden op film-, muziek- en televisiegebied geëerd en geslimed natuurlijk! Ook dit jaar zit de show vol met Nederlandse en internationale sterren en is op maandag 23 maart om 18.30 uur te zien op ViacomCBS-zender Nickelodeon.

Vanaf vandaag kunnen fans stemmen op de officiële 'Nickelodeon Kids 'Choice Awards'-website: kca.nickelodeon.nl. Naast lokale artiesten kunnen ze ook stemmen op hun internationale helden.

De Nederlandse en Vlaamse genomineerden voor het grootste en leukste kidsfestijn en het iconische SLIME-spektakel van het jaar, de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020', zijn bekend!

Dit jaar zijn er 4 categorieën waarin Nederlandse en Vlaamse sterren kans maken op een award. In de categorie Favoriete Ster Nederland zijn Rico Verhoeven, Bibi, Fource en Britt Dekker genomineerd.

En er is ook ruimte voor jong talent dit jaar! In de categorie Favoriet Aanstormend Talent voor Nederland en België zijn genomineerd: Ridder van Kooten, Amira Tahri, Silver Metz en Camille Dhont.

Voor Favoriete Ster België zijn de kanshebbers IBE, Jade de Rijcke, Nour en Fatma en Steffi Mercie.

Voor Favoriete Fan Squad maken Marije Zuurveld, Quinsding, Gio Latooy en Stien Edlund kans op de oranje Nickelodeon Blimp.

De Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020 wordt op maandag 23 maart uitgezonden, vanaf 18.30 uur op ViacomCBS zender Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen.

'Code Oranje'

In de weken voor de uitreiking van de 'Kids’ Choice Awards 2020' barst de strijd op Nickelodeon los als nooit tevoren in het zinderende programma 'Code Oranje'. Vanaf dinsdag 25 februari, zie je in het spannende Nickelodeon programma 'Code Oranje' hoe Nickelodeon hosts Nienke van Dijk en Wout Verstappen de 'Kids' Choice Awards' genomineerden uitdagen om de strijd met elkaar aan te gaan in een spannende battle vol met obstakels!

In 'Code Oranje' worden de genomineerden van dit jaar opgedeeld in 5 teams van 2 die het tegen elkaar opnemen. Als wapens krijgen alle deelnemers een lasergun waarmee ze elkaar kunnen uitschakelen, maar ook verdedigen! Slechts één team kan de awards als eerste in veiligheid brengen, en zo de ultieme Nickelodeon eer verdienen.

Er wordt keihard gestreden om de Kids Choice Awards uit handen van de morphs te houden. Zal het de genomineerden lukken om de blimps op tijd in veiligheid te brengen, voor de eer en natuurlijk nog het allerhardst voor het echte Nickelodeon SLIME, waarmee het winnende team wordt overgoten!

Vanaf dinsdag 25 februari zie je de allereerste aflevering van 'Code Oranje'. De finale is voorafgaand aan de KCA’s uitzending op maandag 23 maart om 18.15 uur te zien op Nickelodeon. In 'Code Oranje' strijden Marije Zuurveld, Silver Metz en Ridder van Kooten tegen Nour & Fatma. De jongens van FOURCE gaan het opnemen tegen Camille Dhont en Jade de Rijcke!

'Code Oranje' is elke dinsdag en donderdag om 16.00 uur op het YouTube kanaal van Nickelodeon te zien!